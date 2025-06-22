Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня

Следующая неделя побуждает к переосмыслению ценностей и внутреннему восстановлению. О том, что приготовили для нас звезды в период с 23 по 29 июня - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Овен

Неделя затронет твои самые глубокие переживания. Захочется вернуться к себе, домой, к корням.

Новая Луна в Раке приглашает к замедлению, к тишине, к настоящему.

Прислушайся к голосу сердца — он знает, куда идти.

Телец

Тебя ждут важные разговоры, новости, поездки или решение вопросов, которые давно требовали ясности.

Это удачное время для новых договоренностей, обучения или встреч.

Слова, сказанные искренне, способны изменить ход событий.

Близнецы

Неделя поможет переосмыслить твои ценности — материальные и внутренние.

Ты можешь сделать важный выбор или принять решение, которое поможет укрепить почву под ногами.

Определи, что действительно имеет значение — именно на это стоит опираться.

Рак

Это твоя звездная неделя. Новая Луна происходит именно в твоем знаке, и она открывает новый жизненный цикл.

Ты можешь почувствовать потребность в изменениях — в образе, в отношении к себе, в жизни в целом.

Это твой шанс начать с чистого листа — с нежностью к себе.

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Лев

Неделя приглашает тебя в тишину. Возможно, захочется больше уединения, меньше внешнего шума.

Это время для восстановления, для внутренних размышлений, для того, чтобы побыть наедине с собой.

Важнейшие решения рождаются именно в моменты покоя.

Дева

Тебя ждет активный период — встречи, совместные дела, вдохновение от единомышленников.

Эта неделя поможет пересмотреть цели, обновить мечты, расширить горизонт.

Позволь себе мыслить шире — ты готов к большему.

Весы

Твои достижения на этой неделе могут стать особенно заметными.

Наступил момент сделать уверенный шаг вперед — в работе, в статусе, в ответственности.

Твоя уверенность — лучший аргумент для новых возможностей.

Скорпион

Неделя открывает новые смыслы. Возможно, появится вдохновение путешествовать, учиться, преподавать или менять мировоззрение.

Главное — не сдерживай себя в поиске глубины.

Иногда один новый вопрос меняет больше, чем сотня ответов.

Стрелец

Эта неделя может затронуть глубины — эмоций, отношений, доверия.

Пора освободиться от лишнего, разрешить давнюю ситуацию или честно поговорить с кем-то важным.

Твой внутренний свет ярче, чем любая тень — не забывай об этом.

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Козерог

Для тебя это период важных взаимодействий. Новые союзы, новые правила, новый уровень в отношениях.

Все, что происходит сейчас, — зеркало твоего внутреннего состояния.

Честность с собой — ключ к гармонии с другими.

Водолей

Твой фокус — повседневные дела, здоровье, работа, порядок.

Ты можешь почувствовать желание все обновить: рутину, распорядок, стиль жизни.

Маленькие шаги ежедневно создают большие изменения.

Рыбы

Время для творчества, вдохновения, радости, любви.

Эта неделя принесет моменты, когда хочется улыбаться и делиться светом.

Открой сердце тому, что тебя радует — и увидишь, как мир ответит взаимностью.