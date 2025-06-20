Праздник Ивана Купалы: венки, прыжки через костер и другие традиции главного летнего праздника

С вечера понедельника 23 июня и до вторника украинцы отмечают один из самых радостных, мистических и необычных праздников – праздник Ивана Купалы. Этот день приурочен к летнему солнцестоянию. Многим из нас известны безумные прыжки через костер во время этого праздника и пускание венков по течению рек. Обо всех особенностях и традициях праздника Ивана Купалы рассказывает УНН.

Кто такой Иван Купала

В прадавних верованиях украинцев Иван Купала принадлежал к поколению молодых богов. Он пришел на землю, чтобы спасти человечество от болезней и повальных эпидемий, которые были насланы силами зла. Купала учил людей собирать целебные травы и использовать их для защиты от болезней. Кроме того, Купала символизирует тепло и лето, перед которыми отступают холод и тьма.

Также Иван Купала научил людей использовать воду, чтобы содержать в чистоте тела, или проще говоря мыться. Он также передал людям обычай прыгать через огонь, который, согласно верованиям наших предков, очищает душу от зла.

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Праздник Ивана Купалы

В Украине праздник Ивана Купалы всегда ассоциировался прежде всего с купанием. Люди купались, заряжаясь силой воды.

В целом вся суть праздника Ивана Купалы в дохристианских традициях наших предков заключалась в том, что люди благодарили различные стихии за то, что начинал подниматься урожай. Празднование имело свой главный символ: вербу наряжали лентами, которые красиво трепещут на ветру. Таким образом выражалась благодарность стихии воздуха.

У прадавних украинцев верба всегда воспринималась как женское растение. Украшение этого дерева, которое растет из земли, является проявлением благодарности еще одной стихии – земле.

Разжигание костра осуществлялось для благодарности огненной стихии. Как завещал Купала, люди прыгали через огонь для очищения. После этого омывались в реке. При этом незамужние девушки отпускали русалкам венки, таким образом выражая благодарность всей водной стихии.

Стоит отметить, что ритуалы ко дню Ивана Купалы олицетворяют сочетание мужского (огня) и женского (вода) начал. Они выполнялись прежде всего с целью обеспечения урожайности, здоровья и продолжения рода.

Венки на Ивана Купалу

Существовало поверье, что Купала был очень красивым юношей, в которого были влюблены все девушки. Однако сам он был несчастным в любви, ведь его возлюбленную девушку, Ярину, забрали злые силы. Согласно мнению некоторых мифологов, Ярина была превращена в вербу, и именно этим объясняется ее особое значение на праздник Ивана Купалы.

В память об этой печальной и романтической истории, незамужние девушки плели венки из земных цветков и трав, и использовали их, как ключевой элемент для гадания на замужество, и как подарок русалкам, которые не способны выбраться на берег и собрать растения сами.

Подарок из венка делали для того, чтобы откупиться от духов. Считалось плохой приметой, если на утро после ночи Ивана Купалы духи вернули венок. Такой знак трактовали, что его владелице еще рано замуж, или что выбранный ею парень – не ее судьба. Если украшение не вернулось, то считалось, что в личной жизни все будет хорошо.

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Цветок папоротника и другие традиции Ивана Купалы

В дохристианские времена наши предки из лекарств имели исключительно травы, которые обычно собирались именно на праздник Ивана Купалы. Считалось, что благодаря мощности Солнца вся зелень обладает огромной силой именно в этот день.

Именно в ночь Ивана Купалы прадавние украинцы искали цветок папоротника. Это растение непосредственно связано с удачей и успехом. Женщины у реки с разрешения вербы срывали ее веточку и засушивали на удачное замужество.

Прадавние украинцы имели традицию обычно купаться голыми для того, чтобы все тело было омыто водой, и чтобы души благословили и наделили его энергией.

После того, как украинцы приняли христианство, люди начали купаться в белой одежде, поскольку праздник начал ассоциироваться со святым Иоанном Крестителем и крещением. Обряд происходил именно в белой одежде, поскольку она символизирует чистоту.

Гадания и ворожба в ночь на Купалу

Ворожба всегда была неотъемлемой частью культуры украинцев. Она была важной частью и праздника Ивана Купалы. Кроме гадания на девичьих венках, существовало еще немало способов поворожить:

перед сном девушки собирали 12 различных трав и клали их под подушку. Если на утро находили те же 12 видов растений - это свидетельствовало о скорой свадьбе и обретении статуса невесты в ближайшее время;

гадание на суженого, которое осуществлялось с помощью расчески, которую клали под подушку и просили суженого присниться в течение ночи;

в воду выливали расплавленный воск и интерпретировали фигуры. Таким образом девушки также гадали на возлюбленного и свадьбу;

во время Ивана Купалы в Украине загадывали желания и срывали кленовый лист, если количество углов было четным - то загаданное вскоре осуществится;

две ромашки опускали в воду и смотрели, поплывут ли они вместе. Цветы символизировали двух влюбленных - парня и девушку.

Что не разрешается на праздник Ивана Купалы

В этот день запрещено ссориться. Также не рекомендуется посещать могилы близких. Кроме того, нельзя мусорить, потому что есть риск разгневать духов природы.

В этот день также нельзя выполнять тяжелую работу, стирать, убирать, шить, рубить, резать. Категорически запрещено давать деньги в долг, а также желать зла другим людям.

Считалось, что встретить рассвет в купальскую ночь – к большому счастью на весь год. Если на небе много звезд - будет много грибов. Также считалось, что если сильно чувствуется запах травы, то скоро пойдет дождь. Много росы утром означало, что будет хороший урожай огурцов.

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