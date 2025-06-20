"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Кураі 

Гипноз в 21 веке перестал быть воображаемым шоу из фильмов, это важный инструмент когнитивно-поведенческой терапии, который начинает использовать все больше людей для достижения успеха в различных сферах жизни, в частности, в отношениях и финансах.

Что такое гипноз, насколько он эффективен, все ли люди ему поддаются и какой главный побочный эффект? На эти и другие вопросы журналистке УНН ответила гипнотерапевт Анна Кураи.

• Что такое гипноз на самом деле? Отличается ли он от того, как его показывают в фильмах?

Гипнотерапия - это один из самых мощных и быстрых инструментов по решению внутренних проблем, быстро и без откатов. Почему же тогда это настолько не распространено? Потому что в гипнозе есть один момент - он для людей довольно смелый, потому что это ты смотришь внутрь себя, там ты себя не обманешь.

• Как именно работает гипноз с точки зрения мозга и психики и чем отличается от классической психологии?

Классическая психология тоже решает проблему, но на такие сессии годами можно ходить, через сознание разбирать это все. Но мы имеем определенные подсознательные программы, которые очень сильно на нас влияют. Проведя несколько классических консультаций психолога, я поняла, что это очень сильно затягивает по времени, и у человека не всегда хватает ресурса на действия. Он вроде понимает, загорается с готовностью менять свою жизнь, но когда надо делать какие-то трансформационные шаги, тогда не хватает ресурса. Почему? Потому что внутренние детские программы тормозят. А если непроработанное прошлое – будущего не будет. Человек будет тащить этот якорь на себе, как гарпун.

Подсознание руководит 90% нашей жизни, и наш выбор – это результат не того, что мы выбрали мозгом, а того, что есть внутренние программы, которые управляют жизнью. И в гипнозе мы прорабатываем именно внутренние установки - боремся с причиной, а не последствиями прежде всего.

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• Сколько нужно ориентировочно времени, по сравнению с сеансом у психолога, чтобы решить какой-то вопрос, проработать травму?

На самом деле все очень индивидуально, потому что человек приходит с запросом через сознание. А на самом деле, когда начинаешь вести сессию, понимаешь, что причина запроса – это лишь следствие. И все, что поднимается изнутри, всякие боли и страхи, все зависит от того, насколько человек готов их проработать. Бывает такое, что за одну сессию решается один вопрос, а бывает необходимость и до пяти сеансов.

• Можно ли каждого человека ввести в состояние гипноза?

На самом деле гипнабельных людей, которые поддаются резкому влиянию, лишь 2%. Но внушению на самом деле поддаются практически все люди, только в том случае, если они имеют доверие и дают на это разрешение.

• Чем отличается гипноз от медитации или самовнушения?

Медитации, аффирмации и самовнушение не работают, если у вас стоит блок в подсознании, например, что вы какая-то не такая.

В основном в детстве мы приобретаем опыт и первые импринтинги (ред.- фиксация в памяти признаков объектов при формировании или коррекции врожденных поведенческих актов, которые становятся для нас убеждением). И для того, чтобы разрушить этот внутренний блок, там должна произойти какая-то трансформация. И без специалиста этого не получится сделать, скажем, вы не обманите себя.

• В каких сферах гипноз наиболее эффективен — психология, медицина, спорт, творчество?

Он эффективен везде, где есть какой-то "затык". Если человек чего-то не имеет, но чего-то очень хочет в этой жизни, значит где-то стоит блок на подсознании: "тебе это запрещено иметь". Почему? Там логически можно объяснить все, что угодно. Например, в вашей семье этого не было разрешено, и чтобы не потерять эту лояльность от близких, вы будете такими же, как они. Еще есть интересная вещь, что до определенного возраста ребенок находится в состоянии гипнабельности и транса. Для него родители – абсолютный авторитет, даже если они не правы. Дети не имеют такой способности отделять этот мир от себя, они эгоцентричны и считают, что они – причина всего. Чаще всего люди живут по принципам родителей, только с небольшой коррекцией, поэтому это все идет именно из детства, где формируется эта установка. К тому же установки бывают как позитивные, так и негативные. Конечно, мы не говорим о позитивных, потому что они помогают нам жить, а ограничивающие убеждения, те, которые искусственно создаются, они вас защищают. Именно они создают из человека не живущего, а выживающего.

• Можно ли с помощью гипноза избавиться от вредных привычек (курения, переедания, прокрастинации)?

Да. Дело в том, что все, что делает человек – это следствие. Все привычки, образ жизни – это следствие внутренних программ. Человек, употребляющий какие-то вещества, делает это не ради наслаждения, а для решения определенной ситуации. Например, многие говорят: "Я когда курю, меня это успокаивает". Нужно убирать проблему, которая нервирует, тогда исчезнет потребность дополнительно успокаиваться разрушительными привычками.

У меня в практике был случай, прямой и очень показательный. Мы заходили на сеанс с одним запросом, а в итоге, как побочный эффект – человек не курит, потому что мы убрали то, что его заставляло беспокоиться.

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• Возможны ли какие-то еще побочные эффекты от гипноза?

Побочный эффект таков: ваша жизнь не будет прежней. Изменитесь вы и, вероятно, ваше окружение, потому что некоторые не будут готовы принимать эту обновленную версию.

• Сколько по времени занимают сеансы гипноза?

Полтора-три часа. Есть такое понятие, как "холодный" клиент, около 40 минут занимает начало сессии, чтобы понять его тип мышления, с чем он пришел, где и что у него болит. Он может сознательно защищаться и ты задаешь ему вопросы как специалист и смотришь на тело, потому что в нем хранятся эмоции.

И как только тело начинает реагировать, то это и есть триггерная точка. Вот туда нужно идти.

• Какие самые интересные случаи можете вспомнить из вашей практики?

Это настолько индивидуальная работа, которая человека раскрывает и выворачивает по-настоящему, поэтому все случаи абсолютно интересны. Никогда не знаешь, что будет. Яркие моменты – это когда у людей быстро исчезает желание вредить себе, они избавляются от каких-то привычек и токсичных людей, от которых также есть зависимости. Именно тогда и начинается это чудо – меняется все в жизни, появляется другая энергия, другие интересы.

• Можно ли использовать гипноз для работы с травмами, депрессией, фобиями?

Фобии прорабатываются просто, если человек сам к этому готов. А депрессия, если это уже диагноз, поставленный врачом, тогда это идет комплексная терапия. Вместе с врачом работает гипнотерапевт, но обычно депрессиями занимаются не психологи, а психотерапевты, поэтому здесь следует понимать, с кем можно работать, с кем – нет.

• Существует ли риск психологического вреда от неквалифицированного гипноза?

Обычно в этом специалисты не заинтересованы. Кроме того, человек не может причинить себе вред никак против своей воли, поскольку подсознательно все равно не теряет контроль над собой.

• Случалось ли, что из-за гипноза люди вспоминали "прошлые жизни", начинали говорить на других языках или с ними происходили необычные вещи?

На моем опыте я не видела человека, который вводился бы в прошлые жизни. Хотя в нашем мозгу есть опыт даже наших предков, он хранится в теле и генетически передается. Так что эти случаи вполне допустимы, и, возможно, в будущем я с этим также столкнусь.

• Что вы думаете о регрессивном гипнозе? Это фантазии или что-то большее?

Регрессивный гипноз, регрессия – это временная. Регрессия – это вниз. То есть это сейчас мы будем говорить с вами о вчера, позавчера – вниз спускаться. Я тоже занимаюсь регрессивным, только временным гипнозом. То есть речь идет о разборе моментов до текущей жизни – с момента зачатия и до 7 лет, например.

• Какое образование и подготовку должен пройти специалист, чтобы работать с людьми? Существует ли в Украине отдельная признанная профессия гипнолога или гипнотерапевта? Требует ли она какой-то сертификации?

В Украине с 2024 года признается гипнотерапия как метод.

Поскольку гипнолог является проводником, то есть он не лечит, то он может не иметь высшего психологического образования, но это будет очень сложно, потому что тогда ты не понимаешь механизмы работы головного мозга и человека, а это можно получить и понимать, только когда ты прошел хотя бы базовое психологическое образование. Поэтому рекомендуется иметь базовое психологическое образование для специалиста, тогда и результат будет намного быстрее.

• С какими запросами люди обращаются к вам чаще всего?

ТОП-3 сферы, с которыми я работаю – это отношения, финансы и избавление от панических атак.

• Обращались ли к вам ветераны, например, с ПТСР, фантомными болями? Помогает ли гипноз в таких случаях?

Гипноз работает всегда, когда человек сам к нему готов. Если приводят близкие, тогда это неэффективно. По личным причинам я не работаю с военными. Но любое состояние можно скорректировать с помощью такого инструмента, как гипноз.

• Как вы защищаете себя от эмоционального выгорания, работая с чужими глубокими переживаниями?

Прежде всего, специалист, который работает с душами, в профессии, которая помогает, как психолог, гипнотерапевт, должен быть устойчивым. То есть он сначала должен себя максимально проработать у коллег, чтобы потом понимать, с кем он может работать и не делать перенос на себя.

• Случались ли в вашей практике случаи, когда гипноз не сработал? Почему?

Были случаи в начале моей работы, поскольку люди не входили в транс и общались сознательно. В основном были не готовы говорить о своих болях, например, на большую аудиторию.

• Необходимо ли пациенту как-то заранее готовиться к сеансу? Возможно, есть какие-то медицинские противопоказания? Или предостережения, например, я слышала, что за несколько дней до сеанса не стоит употреблять алкоголь?

Он не должен находиться ни в каком состоянии измененного сознания. Никакого алкоголя и других веществ в организме, поскольку его психика может просто не выдержать сеанса. Главное – быть в ресурсе и иметь желание к переменам. Также не нужно делать никаких особых медитаций. Обычно, когда пациенты достигают своего дна, они идут ко мне. Говорят, когда уже нестерпимо становится, тогда уже идут решать этот вопрос, и он решается сразу.

• Приходилось ли вам отказывать человеку в проведении сеанса гипноза? Почему?

Я не работаю с людьми, которые находятся в состоянии зависимости. То есть, в измененном состоянии сознания, конкретно теми, кого привели родители или родственники. То есть человек должен прийти сам, сам захотеть.

• Вы сами когда-нибудь были под гипнозом? Что чувствовали?

Под гипнозом была, конечно. Чувствовала операцию и освобождение. Это как будто у вас отрезали опухоль. Вот когда отрезаешь, организм человека всегда лечится сам. Никто его не вылечит, кроме самого себя. В душе человека достаточно энергии для созидания и любви. Но когда ты в опухолях, ты фокусируешься не на созидании, а на том, как этого избавиться.

И специалист, он как хирург, забирает тебе опухоль, а дальше ты на своей энергии зарастаешь и живешь свободно. Гипноз не для всех. Это не про разговоры, это про решение, это прийти с запросом и убрать то, что мешает жить, чтобы наслаждаться и мочь что-то создавать.

• Чего, по вашему мнению, люди больше всего боятся в гипнозе — и напрасно?

Правды. Люди боятся правды. За ней стоит очень большая сила, но признания этой правды перед собой все боятся. Потому что признать, кто ты есть на самом деле – это страшно. И вот эта правда, она про ответственность, поэтому не все готовы идти к гипнозу, потому что понимают, что после этого все меняется.

Гипноз не меняет прошлое. Он меняет реакцию и дает освобождение, чтобы вы больше не жили, как раньше. Вы пересаживаетесь с заднего сиденья автомобиля за руль. И здесь уже не всем дано управлять.

Расскажите об одном из последних успешных кейсов в вашей работе

Накануне интервью клиент поделился, что избавился от токсичного человека и вырос в финансовом доходе. Ну вот, говорит: "Каким-то чудом пошел бизнес на подъем", задумался машину новую взять, клиенты появились, трава зеленее. После сессий открывается поток, человек начинает нормально жить, избавляясь от этих сорняков и опухолей, растет. Просто пока человек этого не попробовал и не почувствовал, то это кажется чем-то сказочным, а на самом деле вообще не сказочное.