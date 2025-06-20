"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі

Гіпноз у 21 столітті припинив бути уявним шоу з фільмів, це важливий інструмент когнітивно-поведінкової терапії, який починає використовувати все більше людей для здобуття успіху у різних сферах життя, зокрема, в стосунках та фінансах.

Що таке гіпноз, наскільки він ефективний, чи всі люди йому піддаються та який головний побічний ефект? На ці та інші питання журналістці УНН відповіла гіпнотерапевт Анна Каруі.

• Що таке гіпноз насправді? Чи відрізняється він від того, як його показують у фільмах?

Гіпнотерапія - це один із найпотужніших і найшвидших інструментів з вирішення внутрішніх проблем, швидко та без відкатів. Чому ж тоді це настільки непоширене? Тому що в гіпнозі є один момент - він для людей досить сміливий, бо це ти дивишся всередину себе, там ти себе не обдуриш.

• Як саме працює гіпноз з точки зору мозку та психіки й чим відрізняється від класичної психології?

Класична психологія теж вирішує проблему, але на ці сесії роками можна ходити, через свідомість розбирати це все. Але ми маємо певні підсвідомі програми, які дуже сильно на нас впливають. Провівши кілька класичних консультацій психолога, я зрозуміла, що це дуже сильно затягує за часом, і в людини не завжди вистачає ресурсу на дії. Вона начебто розуміє, спалахує з готовністю змінювати своє життя, але коли треба робити якісь кроки трансформаційні, тоді не вистачає ресурсу. Чому? Тому що внутрішні програми дитячі гальмують. А якщо непропрацьоване минуле - майбутнього не буде. Людина тягнутиме цей якір на собі, як гарпун.

Підсвідомість керує 90% нашого життя і наші вибори це результат не того, що ми обрали мозком, а того, що є внутрішні програми, які керують життям. І в гіпнозі ми пропрацьовуємо саме внутрішні установки - боремося з причиною, а не наслідками насамперед.

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• Скільки потрібно орієнтовно часу, порівняно з сеансом у психолога, аби вирішити якесь питання, пропрацювати травму?

Насправді все дуже індивідуально, тому що людина приходить із запитом через свідомість. А насправді коли починаєш вести сесію, розумієш, що причина запиту - це лише наслідок. І все, що підійматися зсередини, всякі болі та страхи, все залежить від того, наскільки вона готова їх опрацювати. Буває таке, що за одну сесію вирішується одне питання, а буває необхідність і до п'яти сеансів.

• Чи кожну людину можна ввести в стан гіпнозу?

Насправді гіпнабельних людей, які піддаються різкому впливу лише 2%. Але навіюванням насправді піддаються практично всі люди, тільки в тому випадку, якщо вони мають довіру та дають на це дозвіл.

• Чим відрізняється гіпноз від медитації або самонавіювання?

Медитації, афірмації та самонавіювання не працюють, якщо у вас стоїть блок у підсвідомості, наприклад, що ви якась не така людина.

В основному в дитинстві ми набуваємо досвід і перші імпринтинги (ред.- фіксація в пам’яті ознак об’єктів при формуванні або корекції вроджених поведінкових актів, які стають для нас переконанням). І для того, щоб зруйнувати цей внутрішній блок, там має відбутися якась трансформація. І без фахівця цього не вийде зробити, скажімо, ви не обдурите себе.

• У яких сферах гіпноз найефективніший — психологія, медицина, спорт, творчість?

Він ефективний скрізь, де є якийсь "затик". Якщо людина чогось не має, але чогось дуже хоче у цьому житті, отже десь стоїть блок на підсвідомості: "вам це заборонено мати". Чому? Там логічно можна пояснити все, що завгодно. Наприклад, у вашій родині не було це дозволено і щоб не втратити цю лояльність від близьких, ви будете такими ж, якими є вони. Ще є цікава річ, що до певного віку дитина перебуває у стані гіпнабельності та трансу. Для неї батьки є абсолютним авторитетом, навіть якщо вони не мають рації. Діти не мають такої здатності відокремлювати цей світ від себе, вони егоцентричні і вважають, що вони - причина усього. Частіше всього люди живуть за принципами батьків, тільки трохи з корекцією, тому це все йде саме з дитинства, де формується ця установка. До того ж установки бувають і позитивні, і негативні. Звичайно, ми про позитивні не говоримо, тому що вони допомагають нам жити, а обмежувальні переконання, ті, які штучно створюються, вони вас захищають. Саме вони створюють із людини не живу, а ту, хто виживає.

• Чи можна за допомогою гіпнозу позбутися шкідливих звичок (куріння, переїдання, прокрастинація)?

Так. Річ у тім, що все, що людина робить - це наслідок. Всі звички, спосіб життя - це наслідок внутрішніх програм. Людина, що вживає якісь речовини, робить це не через насолоду, а для вирішення певної ситуації. Наприклад, багато кажуть: "Я коли курю, мене це заспокоює". Треба забирати проблему, що нервує, тоді зникне потреба додатково заспокоюватися руйнівними звичками.

У мене в практиці був випадок, прямий та дуже показовий. Ми заходили до сеансу з одним запитом, а в результаті, як побічний ефект - людина не курить, бо ми прибрали те, що його змушувало турбуватися.

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• Чи можливі якісь ще побічні ефекти від гіпнозу?

Побічний ефект такий, ваше життя не буде колишнім. Змінитеся ви та, ймовірно, ваше оточення, тому що деякі будуть не готові приймати цю оновлену версію.

• Скільки по часу займають сеанси гіпнозу?

Півтори-три години. Є таке поняття, як холодний клієнт, близько 40 хвилин займає початок сесії, аби зрозуміти його тип мислення, із чим він прийшов, де та що в нього болить. Він може свідомо захищатися і ти ставиш йому запитання, як фахівець, і дивишся на тіло, тому що у ньому зберігаються емоції.

І як тільки тіло починає реагувати, то це і є тригерна точка. Ось туди треба йти.

• Які найцікавіші випадки можете згадати з вашої практики?

Це настільки індивідуальна робота, яка людину розкриває та вивертає по-справжньому, тому всі випадки абсолютно цікаві. Ніколи не знаєш, що буде. Яскраві моменти - це коли у людей швидко зникає бажання собі шкодити, вона позбувається якихось звичок та токсичних людей, від яких також є залежності. Саме тоді і починається це диво - змінюється все у житті, стає інша енергія, інші інтереси.

• Чи можна використовувати гіпноз для роботи з травмами, депресією, фобіями?

Фобії пропрацьовуються просто, якщо людина сама до цього готова. А депресія, якщо це вже діагноз, який поставив лікар, тоді це йде комплексна терапія. Разом з лікарем працює гіпнотерапевт, але зазвичай депресіями займаються не психологи, а психотерапевти, тому тут слід розуміти, з ким можна працювати, з ким - ні.

• Чи існує ризик психологічної шкоди від некваліфікованого гіпнозу?

Зазвичай у цьому спеціалісти не зацікавлені. Крім того, людина не може заподіяти собі шкоди ніяк проти своєї волі, оскільки підсвідомо все одно не втрачає контроль над собою.

• Чи траплялися випадки, коли через гіпноз люди згадували "минулі життя", починала говорити іншими мовами або з нею відбувалися незвичні речі?

На моєму досвіді я не бачила людину, яка вводилася в минулі життя. Хоча в нашому мозку є досвід навіть наших пращурів, він зберігається в тілі і генетично передається. Тож ці випадки цілком припустимі і можливо в майбутньому я з цим також зіштовхнуся.

• Що ви думаєте про регресивний гіпноз? Це фантазії чи щось більше?

Регресивний гіпноз, регресія є тимчасовою. Регресія – це вниз. Тобто це зараз ми говоритимемо з вами про вчора, позавчора - вниз спускатись. Я теж займаюся регресивним, лише тимчасовим гіпнозом. Тобто йдеться про розбір моментів до поточного життя - з моменту зачаття і до 7 років, наприклад.

• Яку освіту та підготовку має пройти спеціаліст, щоб працювати з людьми? Чи існує в Україні окрема визнана професія гіпнолога чи гіпнотерапевта? Чи потребує вона якоїсь сертифікації?

В Україні з 2024 року визнається гіпнотерапія, як метод.

Оскільки гіпнолог є провідником, тобто він не лікує, то він може не мати вищої психологічної освіти, але це буде дуже складно, бо тоді ти не розумієш механізми роботи головного мозку і людини, а це можна отримати тільки розуміти, коли ти пройшов хоча б базову психологічну освіту. Тому рекомендовано мати психологічну базову освіту для спеціаліста, тоді і результат буде набагато швидшим.

• З якими запитами люди звертаються до вас найчастіше?

ТОП-3 сфери, з якими я працюю - це стосунки, фінанси та позбавлення від панічних атак.

• Чи зверталися до вас ветерани, наприклад, з ПТСР, фантомними болями? Чи допомагає гіпноз у таких випадках?

Гіпноз працює завжди, коли людина сама до нього готова. Якщо приводять близькі, тоді це неефективно. З особистих причин я не працюю з військовими. Але будь-який стан можна підкоригувати за допомогою такого інструменту як гіпноз.

• Як ви захищаєте себе від емоційного виснаження, працюючи з чужими глибокими переживаннями?

Насамперед фахівець, який працює з душами, у професії, що допомагає, як психолог, гіпнотерапевт, має бути стійкий. Тобто він спочатку повинен себе максимально опрацювати в колег, щоб потім розуміти, з ким він може працювати і не робити перенос на себе.

• Чи траплялися у вашій практиці випадки, коли гіпноз не спрацював? Чому?

Були випадки на початку моєї роботи, оскільки люди не входили в транс і спілкувалися свідомо. Здебільшого були не готові говорити про свої болі, наприклад, на велику аудиторію.

• Чи необхідно пацієнтові якось заздалегідь готуватися до сенсу? Можливо є якісь медичні протипоказання? Чи застереження, наприклад, чула, що за кілька днів до сеансу не варто вживати алкоголь?

Він не повинен перебувати в жодному стані зміненої свідомості. Жодного алкоголю та інших речовин у організмі, оскільки його психіка може просто не витримати сеансу. Головне бути в ресурсі та мати бажання до змін. Також не треба робити ніяких особливих медитацій. Зазвичай, коли пацієнти досягають свого дна, вони йдуть до мене. Говорять, коли вже нестерпно стає, тоді вже йдуть вирішувати це питання, і воно вирішується одразу.

• Чи доводилось вам відмовляти людині у проведенні сеансу гіпнозу? Чому?

Я не працюю з людьми, які перебувають у стані залежності. Тобто, у зміненому стані свідомості, конкретно ті, яких привели батьки чи родичі. Тобто людина має прийти сама, сама захотіти.

• Ви самі коли-небудь були під гіпнозом? Що відчували?

Під гіпнозом була звичайно. Відчувала операцію та визволення. Це ніби у вас відрізали пухлину. От коли відрізаєш, організм людини завжди лікується сам. Ніхто його не вилікує, крім самого себе. У душі людини достатньо енергії для створення та любові. Але, коли ти в пухлинах, ти фокусуєшся не на створенні, а на тому, як цього позбутися.

І фахівець, він як хірург, забирає тобі пухлину, а далі ти на своїй енергії заростаєш і живеш вільно. Гіпноз не для всіх. Це не про поговорити, це про рішення, це прийти з запитом та прибрати те, що заважає жити, щоб насолоджуватися та могти щось створювати.

• Чого, на вашу думку, люди найбільше бояться в гіпнозі — і даремно?

Правди. Люди бояться правди. За нею стоїть дуже велика сила, але визнання цієї правди перед собою всі бояться. Тому що визнати, хто ти є насправді - це страшно. І ось ця правда, вона про відповідальність, тому не всі готові йти до гіпнозу, бо розуміють, що після цього все змінюється.

Гіпноз не змінює минуле. Він змінює реакцію, і дає звільнення, щоб ви більше не жили, як раніше. Ви переходите із заднього сидіння автомобіля за кермо. І тут уже не всім дано керувати.

• Розкажіть про один з останніх успішних кейсів у вашій роботі

Напередодні інтерв’ю клієнт поділився, що позбувся токсичної людини і виріс у фінансовому доході. Ну ось, каже: "Якимось дивом пішов бізнес на зріст", задумався машину нову взяти, клієнти з’явилися, трава зеленіша. Після сесій відкривається потік, людина починає нормально жити, позбавляючись цих бур'янів та пухлин, зростає. Просто поки людина цього не спробувала та не відчула, то це здається чимось казковим, а насправді взагалі не казкове.