Психічне здоров’я дітей: експерти розповіли, як помітити тривожні сигнали

В умовах війни в Україні загострюється ситуація з психічним здоров'ям серед населення. Давати раду проблемам стає все складніше дорослим, потерпає від надмірного психологічного навантаження і молодь. Центр громадського здоров’я України розповів, які сигнали можуть свідчити про емоційні труднощі у дітей, передає УНН.

Діти, як і дорослі, можуть мати труднощі з психічним здоров’ям. Особливо в умовах війни, коли постійні повітряні тривоги, стрес і невизначеність впливають на вразливу психіку дитини. Поведінкові зміни, емоційні зриви, проблеми зі сном — це сигнали, що можуть свідчити про емоційні труднощі

Прояви та ознаки, на які варто звернути увагу:

Якщо ви помітили подібні ознаки — не відкладайте звернення до педіатра, сімейного лікаря або фахівця з психічного здоров’я