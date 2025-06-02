Психічне здоров’я дітей: експерти розповіли, як помітити тривожні сигнали
Київ • УНН
В умовах війни в Україні, психологи закликають батьків звертати увагу на зміни в поведінці дітей. Перепади настрою, проблеми зі сном чи втрата інтересу до навчання можуть свідчити про емоційні труднощі.
В умовах війни в Україні загострюється ситуація з психічним здоров'ям серед населення. Давати раду проблемам стає все складніше дорослим, потерпає від надмірного психологічного навантаження і молодь. Центр громадського здоров’я України розповів, які сигнали можуть свідчити про емоційні труднощі у дітей, передає УНН.
Діти, як і дорослі, можуть мати труднощі з психічним здоров’ям. Особливо в умовах війни, коли постійні повітряні тривоги, стрес і невизначеність впливають на вразливу психіку дитини. Поведінкові зміни, емоційні зриви, проблеми зі сном — це сигнали, що можуть свідчити про емоційні труднощі
Прояви та ознаки, на які варто звернути увагу:
- дитина тривалий час засмучена (2 тижні і більше);
- уникає людей, ізолюється;
- має перепади настрою, дратується;
- змінились звички — у сні, їжі, поведінці;
- часто скаржиться на головний біль чи біль у животі (без медичних причин);
- втрачає інтерес до навчання або улюблених справ;
- говорить про смерть або завдає собі шкоди.
Якщо ви помітили подібні ознаки — не відкладайте звернення до педіатра, сімейного лікаря або фахівця з психічного здоров’я
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ЦГЗ зазначає, що підлітки більш схильні до ризикованої поведінки, адже лімбічна система їхнього мозку (що відповідає за емоції) розвивається швидше, ніж префронтальна кора (яка відповідає за логіку та самоконтроль).
Поради для батьків:
- будьте поруч у складні моменти. Залишайтеся опорою, будьте спокійним;
- говоріть чесно, без засудження. Пояснюйте не лише що не можна, а чому саме;
- пропонуйте підтримку і альтернативи. Прагне адреналіну — запропонуйте спорт або волонтерство. Хоче самостійності — дайте вибір і відповідальність;
- не знецінюйте емоції. Уникайте фраз на кшталт «не вигадуй». Краще: «Я бачу, що тобі важко. Хочеш поговорити?»;
- обговорюйте онлайн-контент, який переглядає дитина, разом;
- ваша увага — найкраща профілактика.
Якщо маєте сумніви — зверніться до лікаря або фахівця з психічного здоров’я. Рекомендуємо для читання: "Народжені бути вільними" — Джесс П. Шаткін
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