Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

В Україні останнім часом почастішали тривожні випадки жорстокої поведінки підлітків, зокрема вчинення бійок. Що саме стоїть за агресивною поведінкою підлітків та як реагувати батькам в таких ситуаціях пояснила та надала поради психологиня Оксана Гомель у коментарі УНН.

Основні причини агресивної поведінки у підлітків

Гомель зазначила, що за будь-яким проявом агресії може стояти незадоволена потреба.

Якщо людині чогось не вистачає й вона не знає, як це отримати, то вона проявляє агресію дуже часто. Тут ми приходимо до однієї з причин, яка полягає у невмінні та не знанні, як реагувати на такі ситуації - сказала психологиня.

За її словами рольовою моделлю для підлітків є родина.

Діти беруть приклад з батьків, як вони поводяться в певних ситуаціях, з рідних, близьких, оточення. Але в першу чергу – це сім’я. Ми беремо за шаблон поведінку наших батьків. Тому важливо в якій атмосфері зростала дитина, як батьки реагують на певні ситуації. Якщо це завжди приниження, насильство, якщо мати чи батько зневажливо ставляться один до одного, це відкладається на дитині - пояснила Гомель

Гомель зазначила, що транзактний аналіз вважає, що дитина бере життєвий сценарій у батьків, чи протилежний до їхнього, тобто що завгодно, але, щоб не як батьки.

Наприклад, якщо батьки били дитину, то вона ніколи не буде бити своїх дітей. Або навпаки – буде вважати це нормою й навіть, якщо обіцяла собі цього не робити, то коли виростає починає бити, тому що не знає як інакше можна реагувати. Тому в першу чергу – це питання сім’ї - розповіла Гомель.

Також за її словами, підліток може проявляти агресію, як захисну реакцію.

Захист від булінгу в сім’ї, школі й це нормально. Якщо дитина не знає як реагувати на булінг, то починає агресивно реагувати. Інколи, цькування в школі дитини може перетворюється на таку форму, що вже ніхто не пам’ятає хто почав, хто винен, а просто є не приязнь й дитину цькують - сказала Гомель.

Психологиня також зазначила, що ще є такий фактор, як "вписатися в компанію", бажання бути крутим.

Тобто, якщо важлива для підлітка людина так (агресивно – ред.) себе поводить, якщо підліток потрапив в компанію, де певна поведінка вважається модною, крутою та правильною і сила це головне, то він може почати себе так поводити для того, щоб "вписатися" в бажану для себе компанію, оточення - пояснила Гомель.

Також вона зауважила, що дітей дуже впливають соцмережі.

"На жаль ця проблема актуальна, тому що росія зараз дуже сильно атакує українську молодь, особливо через TikTok саме з впровадженням насильства та знецінення будь-якої науки. росіяни почали проштовхувати підліткам через російські серіали бандитську культуру 90-х, а там агресія – це норма.

Є мультфільми, фільми, серіали, де купа насильства. Навіть в "Дизель-шоу" є повно зневаги й нам пропонують сміятися над насильством. Діти – це бачать й це стає для них нормою", - сказала Гомель.

За її словами, агресивна поведінка також може бути через залежність наркотичну, алкогольну й в тому числі комп’ютерну.

"Це ще може бути спосіб шантажу. Проявляє агресію і отримує, що хотів, а з безкарністю, це тільки наростає", - додала вона.

Окрім того, Гомель зазначила, що ще однією причиною агресивної поведінки може бути гормональний фон підлітків.

Плюс – це період пошуку себе. Мало того, що підліток може в собі сумніватися, він хоче бути крутим, а від нього щось вимагають, що він не може зробити - сказала вона.

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Агресивна манера спілкування з батьками

Психологиня пояснила, що гіперопіка, постійне повчання, нав’язування своєї точки зору батьками та не бажання почути протилежну думку можуть провокувати агресивну реакцію в підлітків.

Підліток раз сказав, два, три, але його не чують й він починає сваритися, тому що хоче захистити свої кордони. Тому якщо це працює, підліток не буде п’ять разів повторювати спокійно, а буде реагувати агресивно відразу. Тому що бачить, що це ефективний спосіб комунікації й це також захист. Коли агресія дуже часто проявляється, то вона часто стає звичкою реагування на більшість речей, особливо якщо вона була ефективною - розповіла Гомель.

Гомель також пояснила в чому полягає проблема підліткового віку.

Він протестний, він не завжди логічний. Через логіку до них часто складно достукатися, особливо, якщо вони вже в протесті до батьків, наприклад. Тому всі ці спроби поговорити об’єктивно для чого це? Чому це так? Можуть викликати тільки додаткові агресивні реакції - сказала Гомель.

Психолог наголосила, що захист може бути як адекватним, так не адекватним.

Але підлітки весь час захищаються. Мені здається, це моя особиста думка з практики, що за цією поведінкою (агресивною – ред.) в половині випадків стоїть захист - зазначила психологиня.

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Рекомендації для батьків щодо подолання агресії

Психологиня наголошує, що батьки мають зрозуміти, що є більш-менш адекватні, допустимі прояви агресії для підліткового віку і є прояви не дуже адекватні. Загалом, у підлітків процес сепарації може проходити з певним відштовхувальним проявом.

Батькам також потрібно змінювати свою поведінку з дітьми. Батьки мають усвідомити, що перед ними будуть зачинятися двері, адже підлітки будуть відстоювати свої кордони та інтереси. Для більшості підлітків найменш авторитетні люди – це батьки. Тому це потрібно просто прийняти й давати підлітку можливість бути почутим. Також варто радитися з психологами, адже інколи буває, що батьки все роблять правильно, але не з тим емоційним станом через який можна достукатися до дитини - пояснила Гомель.

За її словами, батькам важливо самим вміти говорити про переживання, емоції, адже якщо вони не можуть визначати свої емоції, давати їм вихід, то не зможуть навчити цього дитину.

Гомель наголосила, що батькам потрібно розвивати емоційний інтелект.

Подавляти емоції не варіант, емоцію потрібно переживати. Так званий емоційний інтелект розвивати, тому згадуємо Сухомлинського, який казав, що виховуючи дітей, ми виховуємо себе й розвиваємося разом - сказала Гомель.

Гомель зазначає, що раніше батьки не сприймали підлітковий бунт й водили часто підлітків відразу до психіатрів, що ще більше руйнувало стосунки з дитиною. Зараз цього стало менше.



Батькам дуже хотілося не вкладатися й не розуміти дітей, не з’ясовувати яка ж потреба не задовольняється в дитини. Нагадую, що прояв агресії може бути через не задоволену потребу. Зараз батьки стали розумніші й водять до психолога дітей. Якщо дитина розуміє, що психолог – це допомога, а не покарання, то в дитини з’являється ніша, де вона може обговорити теми, які її турбують, вона знає, що буде збережена конфіденційність. Психолог може дати пораду батькам, що, наприклад, сьогодні в дитини поганий настрій: підтримайте, або хоча б не загострюйте - розповіла Гомель.

Гомель також порекомендувала застосовувати до підлітків метод "10-10-10". Це спосіб обміркування рішень та їх наслідків, що дозволяє оцінити перспективи ситуації складного вибору, або, щоб усвідомити наслідки певних дій.

Метод "10-10-10" полягає в тому, щоб проаналізувати як певний вчинок вплине на підлітка через 10 хвилин, 10 місяців та 10 років. З підлітками 10 років можна особливо не розглядати, якщо це не серйозні питання типу випив, покурив. Можна проговорювати, що це дає, як вплине на нього зараз, через 10 місяців. Батьки мають розуміти, що якщо вже трапився агресивний сплеск який вже на рівні криміналу або булінгу дітей, то важливо пояснити юридичні наслідки. Про любов батькам потрібно повторювати постійно, щоб підліток розумів, що його люблять, хочуть підтримати, не насварити, а пояснити, які можуть бути негативні наслідки певних дій через 10 років, які підліток не хочеш оцінювати - пояснила Гомель.

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Психологиня наголосила, що підліток має розуміти, що може звернутися до батьків за допомогою, вирішенням ситуації.

Також за її словами, батьки мають бути на одній хвилі щодо виховання. В матері та батька має бути однакове бачення щодо процесу виховання, без гри в доброго та поганого поліцейського.

Гомель ще раз підкреслила, що на поведінку підлітків також впливає оточення.

Якщо ви помітили, що в підклітка з’явилися друзі, які впливають на нього певним чином й дитина стала більш агресивною, більш протестною, то забрати з цієї компанії дуже важко. Швидше ви посваритеся з дитиною, вона все одно, нехай таємно, але буде робити те, що хоче. Краще запропонувати альтернативу. Чи якийсь вид спорту, де є інші підлітки, які можуть запропонувати іншу культуру поведінки, спілкування. Тобто розширити коло спілкування підлітка. Якщо ви бачите, що дитина агресивна через темперамент, гормони, то варто спрямувати цю енергію в правильне русло, наприклад, запропонувати відвідувати спортивні секції - порадила Гомель.

Підсумовуючи Гомель наголосила, що підлітковий вік – це вік великої кількості помилок.

Завдання батьків зробити все, щоб вони зробили менше помилок, а головне не вчинили не виправного. Щоб підліток встиг зупинитися й подумати - сказала психологиня.

Вона наголосила, що важливо не критикувати підлітків, а розмовляти на рівних з щирим бажанням почути та зрозуміти їх позицію.

Потрібно розмовляти з дітьми, не критикувати, не казати: ви дурнуваті, а пояснювати, що ви не дурні, але у вас маленький досвід життєвий і ви не завжди вмикаєте бажання проаналізувати чим це може закінчитися. Підлітки самі визнають, що вони хочуть свободи й не хочуть відповідальності. Тому основна рекомендація полягає в тому, щоб говорити з ними на рівних - сказала Гомель.

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