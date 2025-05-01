На Київщині судитимуть підлітків за побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві
Київ • УНН
У Білій Церкві група підлітків постане перед судом за насильство над 12-річною дівчинкою та вимагання грошей. Інцидент стався у січні 2025 року.
Резонансне кримінальне провадження за фактом побиття 12-річної дівчинки у місті Біла Церква на Київщині скеровано до суду. Розслідування встановило, що у січні 2025 року група підлітків вчиняли насильницькі дії щодо малолітньої потерпілої та вимагали гроші. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт та клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно групи підлітків, які вчинили насильницькі дії щодо 12-річної дівчинки та вимагали у неї гроші (ч. 1 ст. 127, ч. 4 ст. 189 Кримінального Кодексу України)
Розслідуванням встановлено, що у січні 2025 року в м. Біла Церква група підлітків вчиняли насильницькі дії щодо малолітньої потерпілої та вимагали грошові кошти.
Доповнення
У січні 2025 року у Білій Церкві у Київській області троє неповнолітніх підозрювалися у тому, що побили 12-річну дівчинку.
Як повідомлялося, матір постраждалої дівчинки повідомила у поліцію, що підлітки побили її дитину.
Правоохоронці під час перевірки з'ясували, що "тілесні ушкодження малолітній нанесли троє неповнолітніх - ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці" і "виявили відео з побиттям дівчинки вищевказаними дітьми".
Пізніше справу перекваліфікували на катування малолітньої дитини.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець тоді відреагував на побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві, зазначивши, що представник Офісу Омбудсмена взяв ситуацію під особистий контроль.
Згодом правоохоронці встановили вже 10 учасників, які причетні до побиття дівчинки. В поліції повідомляли, що побиття сталося нібито через те, що дівчина розповсюджували чутки різного характеру про декількох учасників події.