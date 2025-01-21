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Побиття 12-річної дівчини у Білій Церкві: поліція вже встановила 10 учасників

Побиття 12-річної дівчини у Білій Церкві: поліція вже встановила 10 учасників

Київ • УНН

 • 51338 перегляди

У Білій Церкві група підлітків віком 10-16 років побила 12-річну дівчину через чутки та вимагала 15 тисяч гривень. Одному з нападників вже оголошено підозру у катуванні під час воєнного стану.

Правоохоронці встановили вже 10 учасників, які причетні до побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині. В поліції кажуть, що побиття сталося нібито через те, що дівчина розповсюджували чутки різного характеру про декількох учасників події. Про це розповів начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан в ефірі телемарафону, передає УНН.

Конфлікт між учасниками виник через чутки різного характеру, які потерпіла начебто розповсюджувала про декількох учасників події та можливого пошкодження нею дверей до помешкання, де проживає одна з учасниць, за полагодження яких у дівчинки і вимагали кошти. На жаль, підлітки вирішили з’ясувати стосунки саме таким чином через вчинення правопорушення. Станом на зараз поліція встановила 10 учасників даної події – віком від 10 до 16 років 

- сказав Богдан.

За його словами, відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу для з’ясування стосунків, де стосовно дівчини були вчинені протиправні дії.

Один з фігурантів погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовим балончиком. Також здійснював психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тис. гривень. Учора слідчими повідомлено про підозру вказаному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану 

- додав Богдан.

Нагадаємо

У Білій Церкві у Київській області троє неповнолітніх підозрюються у тому, що побили 12-річну дівчинку, поліція розпочала розслідування після звернення матері потерпілої та виявлення відео інциденту.

Згодом справу перекваліфікували на катування малолітньої дитини.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві, зазначивши, що представник Офісу Омбудсмена взяв ситуацію під особистий контроль.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
verkhovna-radaВерховна Рада
kyivКиїв

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