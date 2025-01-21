Избиение 12-летней девушки в Белой Церкви: полиция уже установила 10 участников
Киев • УНН
В Белой Церкви группа подростков в возрасте 10-16 лет избила 12-летнюю девушку из-за слухов и требовала 15 тысяч гривен. Одному из нападавших уже объявлено подозрение в пытках во время военного положения.
Правоохранители установили уже 10 участников, которые причастны к избиению 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области. В полиции говорят, что избиение произошло якобы из-за того, что девушка распространяли слухи разного характера о нескольких участниках события. Об этом рассказал начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий Богдан в эфире телемарафона, передает УНН.
Конфликт между участниками возник из-за слухов различного характера, которые потерпевшая якобы распространяла о нескольких участников события и возможного повреждения ею дверей в помещение, где проживает одна из участниц, за починку которых у девочки и требовали деньги. К сожалению, подростки решили выяснить отношения именно таким образом из-за совершения правонарушения. По состоянию на сейчас полиция установила 10 участников данного события - в возрасте от 10 до 16 лет
По его словам, известно, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую для выяснения отношений, где в отношении девушки были совершены противоправные действия.
Один из фигурантов угрожал, ударил девушку и распылил в лицо газовым баллончиком. Также осуществлял психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 тыс. гривен. Вчера следователями сообщено о подозрении указанному юноше по факту пыток и вымогательства средств во время военного положения
Напомним
В Белой Церкви в Киевской области трое несовершеннолетних подозреваются в том, что избили 12-летнюю девочку, полиция начала расследование после обращения матери потерпевшей и обнаружения видео инцидента.
Впоследствии дело переквалифицировали на пытки малолетнего ребенка.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на избиение 12-летней девочки в Белой Церкви, отметив, что представитель Офиса Омбудсмена взял ситуацию под личный контроль.