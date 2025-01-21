Побиття неповнолітньої у Білій Церкві: як відреагував омбудсмен
Київ • УНН
Офіс Омбудсмена відреагував на інцидент з побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Представник Омбудсмена провів зустрічі з поліцією, постраждалою та керівництвом школи.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві, зазначивши, що представник Офісу Омбудсмена взяв ситуацію під особистий контроль, передає УНН.
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Як повідомив Лубінець, його Офіс виявив у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві та розпочав реагувати на інцидент і порушення прав людини.
Представник у Київській області Микита Козиренко взяв це під особистий контроль та здійснив низку заходів:
невідкладно зв’язався з керівництвом поліції міста. Наразі, за наявною інформацією, всі учасники події опитані, тривають слідчі дії, поліція Київщини перекваліфікувала дії учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування. Окремо відбулася робоча зустріч мого представника з керівництвом поліції в Білоцерківському районі;
сьогодні працівники Офісу Омбудсмена зустрілися з постраждалою та її родиною, а також провели зустріч з директором школи, в якій навчаються учні причетні до цієї події. Керівництво запевнило, що будуть здійснені роз'яснювальні роботи як з учнями, так і з батьками щодо унеможливлення надалі аналогічних випадків.
Нагадаємо
У Білій Церкві у Київській області троє неповнолітніх підозрюються у тому, що побили 12-річну дівчинку, поліція розпочала розслідування після звернення матері потерпілої та виявлення відео інциденту.
Згодом справу перекваліфікували на катування малолітньої дитини.