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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Избиение несовершеннолетней в Белой Церкви: как отреагировал омбудсмен

Избиение несовершеннолетней в Белой Церкви: как отреагировал омбудсмен

Киев  •  УНН

 • 9637 просмотра

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Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви. Представитель Омбудсмена провел встречи с полицией, пострадавшей и руководством школы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на избиение 12-летней девочки в Белой Церкви, отметив, что представитель Офиса Омбудсмена взял ситуацию под личный контроль, передает УНН.

Детали

Как сообщил Лубинец, его Офис обнаружил в социальных сетях информацию об избиении несовершеннолетней девочки в Белой Церкви и начал реагировать на инцидент и нарушение прав человека.

Представитель в Киевской области Никита Козыренко взял это под личный контроль и осуществил ряд мероприятий:

безотлагательно связался с руководством полиции города. Сейчас, по имеющейся информации, все участники происшествия опрошены, продолжаются следственные действия, полиция Киевщины переквалифицировала действия участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток. Отдельно состоялась рабочая встреча моего представителя с руководством полиции в Белоцерковском районе;

сегодня работники Офиса Омбудсмена встретились с пострадавшей и ее семьей, а также провели встречу с директором школы, в которой учатся ученики причастны к этому событию. Руководство заверило, что будут осуществлены разъяснительные работы как с учениками, так и с родителями по предотвращению в дальнейшем аналогичных случаев.

Напомним

В Белой Церкви в Киевской области трое несовершеннолетних подозреваются в том, что избили 12-летнюю девочку, полиция начала расследование после обращения матери потерпевшей и обнаружения видео инцидента.

Впоследствии дело переквалифицировали на пытки малолетнего ребенка.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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