Избиение несовершеннолетней в Белой Церкви: как отреагировал омбудсмен
Киев • УНН
Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви. Представитель Омбудсмена провел встречи с полицией, пострадавшей и руководством школы.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на избиение 12-летней девочки в Белой Церкви, отметив, что представитель Офиса Омбудсмена взял ситуацию под личный контроль, передает УНН.
Детали
Как сообщил Лубинец, его Офис обнаружил в социальных сетях информацию об избиении несовершеннолетней девочки в Белой Церкви и начал реагировать на инцидент и нарушение прав человека.
Представитель в Киевской области Никита Козыренко взял это под личный контроль и осуществил ряд мероприятий:
безотлагательно связался с руководством полиции города. Сейчас, по имеющейся информации, все участники происшествия опрошены, продолжаются следственные действия, полиция Киевщины переквалифицировала действия участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток. Отдельно состоялась рабочая встреча моего представителя с руководством полиции в Белоцерковском районе;
сегодня работники Офиса Омбудсмена встретились с пострадавшей и ее семьей, а также провели встречу с директором школы, в которой учатся ученики причастны к этому событию. Руководство заверило, что будут осуществлены разъяснительные работы как с учениками, так и с родителями по предотвращению в дальнейшем аналогичных случаев.
Напомним
В Белой Церкви в Киевской области трое несовершеннолетних подозреваются в том, что избили 12-летнюю девочку, полиция начала расследование после обращения матери потерпевшей и обнаружения видео инцидента.
Впоследствии дело переквалифицировали на пытки малолетнего ребенка.