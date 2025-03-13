На Львівщині побили дитину на території школи: відкрито провадження
Київ • УНН
Розпочато розслідування інциденту, що стався 12 березня 2025 року. 47-річний чоловік побив 13-річного хлопчика, завдавши йому струсу мозку та забоїв.
У Львівській області побили дитину на території школи, розпочато досудове розслідування, повідомили у Львівській обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.
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За попередньою інформацією, 12 березня на території однієї зі шкіл Яворівщини 47-річний місцевий житель порушив громадський порядок. "Зокрема, чоловік розпочав конфлікт із 13-річним хлопцем, під час якого повалив дитину на землю та наніс декілька ударів руками по голові та в ділянку живота. Після чого фігурант покинув місце події", - вказали у прокуратурі.
Попередньо, лікарі діагностували у потерпілого струс головного мозку та забої. Наразі дитина перебуває у лікарні.
"Розпочато досудове розслідування за фактом хуліганства", - повідомили у прокуратурі.
Слідчі дії тривають.
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