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Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Киев • УНН

 • 46582 просмотра

Начато расследование инцидента, произошедшего 12 марта 2025 года. 47-летний мужчина избил 13-летнего мальчика, нанеся ему сотрясение мозга и ушибы.

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы, начато досудебное расследование, сообщили во Львовской областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, 12 марта на территории одной из школ Яворивщины 47-летний местный житель нарушил общественный порядок. "В частности, мужчина начал конфликт с 13-летним парнем, во время которого повалил ребенка на землю и нанес несколько ударов руками по голове и в область живота. После чего фигурант покинул место происшествия", - указали в прокуратуре.

Предварительно, врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и ушибы. Сейчас ребенок находится в больнице.

"Начато досудебное расследование по факту хулиганства", - сообщили в прокуратуре.

Следственные действия продолжаются.

Скандал с буллингом в киевской школе, где дети избили 13-летнего парня до разрыва яичек: на ситуацию отреагировал омбудсмен22.04.24, 19:21 • 37526 просмотров

Юлия Шрамко

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