Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство
Киев • УНН
Начато расследование инцидента, произошедшего 12 марта 2025 года. 47-летний мужчина избил 13-летнего мальчика, нанеся ему сотрясение мозга и ушибы.
Во Львовской области избили ребенка на территории школы, начато досудебное расследование, сообщили во Львовской областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.
Детали
По предварительной информации, 12 марта на территории одной из школ Яворивщины 47-летний местный житель нарушил общественный порядок. "В частности, мужчина начал конфликт с 13-летним парнем, во время которого повалил ребенка на землю и нанес несколько ударов руками по голове и в область живота. После чего фигурант покинул место происшествия", - указали в прокуратуре.
Предварительно, врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и ушибы. Сейчас ребенок находится в больнице.
"Начато досудебное расследование по факту хулиганства", - сообщили в прокуратуре.
Следственные действия продолжаются.
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