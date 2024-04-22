Скандал с буллингом в киевской школе, где дети избили 13-летнего парня до разрыва яичек: на ситуацию отреагировал омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал с буллингом в столичной школе, где подростка избили до разрыва яичек. Омбудсмен отметил, что ответственность за буллинг лежит не только на том, кто его совершил, но и на том, кто скрывает такие случаи, пишет УНН.

В киевской школе №81 сверстники избили 13-летнего школьника. Последствия - вопиющие. Ребенка прооперировали только на 10-й день после получения тяжелой травмы в пах, поскольку мальчик ничего не сказал родителям. ... Попутно напоминаю: ответственность за буллинг применяется не только за его совершение, но и за сокрытие таких случаев. - подчеркнул Лубинец

Детали

По данным Лубинца, школьник которого избили в школе, находился на инклюзивной форме обучения. В классе есть ассистент учителя. Об этом омбудсмену рассказала мать мальчика, который стал жертвой буллинга. Также в своем обращении мать рассказала, что она неоднократно жаловалась в администрацию школы, и просила принять меры для создания безопасных условий получения образования.

В частности, во время перемены из-за отсутствия дежурных учителей ребенок стал жертвой буллинга от других учеников. К тому же, подросток и раньше подвергался психологическому унижению и физическим издевательствам. - сообщил Лубинец.

Мать мальчика обратилась к Лубинцу с просьбой взять ситуацию под свой контроль и способствовать в расследовании с буллингом в школе. Омбудсмен в свою очередь написал заявление в полицию и направил запрос к учредителю заведения - Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации - для проведения служебного расследования относительно надлежащего исполнения обязанностей работниками заведения, к полномочиям которых относится контроль за защитой прав и интересов детей.

Подчеркиваю: право на защиту от насилия, посягательства на честь и достоинство определено статьей 19 Конвенции о правах ребенка, статьями 28, 52 Конституции Украины, статьей 10 Закона Украины "Об охране детства". Никто не может быть подвергнут травле, пыткам, жестокому обращению. Любое насилие над ребенком преследуются законом. - подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.

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Напомним,

Ранее УНН сообщал, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. В рамках начатого уголовного производства следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.