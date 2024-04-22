Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
ternopolТернополь
kharkivХарьков
Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  18874 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  83540 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  89014 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  152365 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  222555 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  369654 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175094 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131494 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102404 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103521 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Новости по теме
Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента

Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента

  •  1842 просмотра
В Китае сильные ливни разрушили дома и дороги, приведя к 4 жертвам и нарушению жизни 110 тысяч человек

В Китае сильные ливни разрушили дома и дороги, приведя к 4 жертвам и нарушению жизни 110 тысяч человек

  •  1605 просмотра
Бегун с синдромом Дауна установил рекорд в Лондонском марафоне и попал в Книгу Гиннеса

Бегун с синдромом Дауна установил рекорд в Лондонском марафоне и попал в Книгу Гиннеса

  •  3026 просмотра
Мошенники похищают аккаунты в WhatsApp, используя фейковые петиции: как защитить данные - Госспецсвязи

Мошенники похищают аккаунты в WhatsApp, используя фейковые петиции: как защитить данные - Госспецсвязи

  •  2745 просмотра
Обсудили подготовку соглашения по безопасности: Ермак встретился с помощником госсекретаря США

Обсудили подготовку соглашения по безопасности: Ермак встретился с помощником госсекретаря США

  •  4329 просмотра
Около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области

Около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области

  •  6329 просмотра
Военнослужащих подразделений ПВО ВС россии лишают премий за неспособность отразить воздушные атаки Украины

Военнослужащих подразделений ПВО ВС россии лишают премий за неспособность отразить воздушные атаки Украины

  •  5744 просмотра
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Эксклюзив

  •  18874 просмотра
путин в москве встретился с президентом Азербайджана: обсудили региональную безопасность и экономическое сотрудничество

путин в москве встретился с президентом Азербайджана: обсудили региональную безопасность и экономическое сотрудничество

  •  4851 просмотра
Хотел скрыть гранаты: 26-летний подозреваемый в убийстве полицейского дал показания в суде (ВИДЕО)

Хотел скрыть гранаты: 26-летний подозреваемый в убийстве полицейского дал показания в суде (ВИДЕО)

  •  6094 просмотра

Популярные

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

  •  67280 просмотра
Пользователи Tinder смогут делиться своими свиданиями с другими людьми

Пользователи Tinder смогут делиться своими свиданиями с другими людьми

  •  100039 просмотра
Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

  •  103422 просмотра
Евлаш: первоочередные потребности для защиты украинского неба - это Patriot и ракеты к нему

Евлаш: первоочередные потребности для защиты украинского неба - это Patriot и ракеты к нему

  •  101942 просмотра
Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики

Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики

  •  100165 просмотра

Публикации

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

  •  67280 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  369654 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  291173 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  339374 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  377364 просмотра

Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента

Скандал разгорелся, когда ребенку из семьи внутренне перемещенных лиц отказали в доступе к книгам в Тернопольской областной детской библиотеке и требовали внести залог в размере 600 грн. Библиотека ссылалась на то, что ребенок "не свой" в городе, а также на опасения, что в книгах может содержаться информация, которая "прославляет россию".

Общество •   •  1842 просмотра
Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента

В Китае сильные ливни разрушили дома и дороги, приведя к 4 жертвам и нарушению жизни 110 тысяч человек

Сильные дожди в китайской провинции Гуандун вызвали наводнения, в результате которых погибли 4 человека, 110 000 были вынуждены покинуть свои дома, разрушены дороги и мосты.

Новости Мира •   •  1605 просмотра
В Китае сильные ливни разрушили дома и дороги, приведя к 4 жертвам и нарушению жизни 110 тысяч человек

Бегун с синдромом Дауна установил рекорд в Лондонском марафоне и попал в Книгу Гиннеса

19-летний бегун с синдромом Дауна Ллойд Мартин стал самым молодым человеком с умственной отсталостью, который преодолел Лондонский марафон, установив мировой рекорд Гиннеса.

УНН Lite •   •  3026 просмотра
Бегун с синдромом Дауна установил рекорд в Лондонском марафоне и попал в Книгу Гиннеса

Мошенники похищают аккаунты в WhatsApp, используя фейковые петиции: как защитить данные - Госспецсвязи

Мошенники захватывают аккаунты WhatsApp, присылая фейковые сообщения с призывами проголосовать за присвоение звания "Герой Украины" погибшим защитникам, что ведет на фишинговый сайт, который похищает доступ к аккаунту.

Криминал и ЧП •   •  2745 просмотра
Мошенники похищают аккаунты в WhatsApp, используя фейковые петиции: как защитить данные - Госспецсвязи

Обсудили подготовку соглашения по безопасности: Ермак встретился с помощником госсекретаря США

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с американскими чиновниками, чтобы обсудить соглашение о безопасности между Украиной и США, усиление санкций против России, использование замороженных российских активов в пользу Украины, а также подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Война •   •  4329 просмотра
Обсудили подготовку соглашения по безопасности: Ермак встретился с помощником госсекретаря США

Около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области

Сотни пеликанов, редких птиц, занесенных в Красную книгу Украины, появились в небе на фоне темного дыма от российских обстрелов в Одесской области, ярко пролетая сквозь облака, пока спасатели работали над ликвидацией последствий обстрелов.

УНН Lite •   •  6329 просмотра
Около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области

Военнослужащих подразделений ПВО ВС россии лишают премий за неспособность отразить воздушные атаки Украины

российские подразделения противовоздушной обороны лишают премий за неспособность отразить украинские авиаудары, сообщают украинские партизаны на оккупированных территориях.

Война •   •  5744 просмотра
Военнослужащих подразделений ПВО ВС россии лишают премий за неспособность отразить воздушные атаки Украины

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Люди, переодетые в гусей, протестовали против Даниила Гетманцева, председателя налогового комитета Верховной Рады, на Mind Entrepreneur Summit 2024, обвиняя его в давлении на бизнес с помощью таких действий, как блокирование налоговых накладных и внесение компаний в списки рискованных.

Экономика •   •  18874 просмотра
Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

путин в москве встретился с президентом Азербайджана: обсудили региональную безопасность и экономическое сотрудничество

Президент россии путин и лидер Азербайджана Алиев обсудили региональную безопасность на Кавказе и перспективы экономического сотрудничества во время встречи в москве.

Новости Мира •   •  4851 просмотра
путин в москве встретился с президентом Азербайджана: обсудили региональную безопасность и экономическое сотрудничество

Хотел скрыть гранаты: 26-летний подозреваемый в убийстве полицейского дал показания в суде (ВИДЕО)

26-летний военнослужащий признался в суде, что убил полицейского и ранил еще одного, пытаясь спрятать гранаты в багажнике своего автомобиля во время остановки в Винницкой области.

Война •   •  6094 просмотра
Хотел скрыть гранаты: 26-летний подозреваемый в убийстве полицейского дал показания в суде (ВИДЕО)