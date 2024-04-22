Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента

На днях в сети распространился скандал с переселенкой в Тернополе, где ее ребенку отказывались предоставлять книги в областной библиотеке для детей, аргументируя это тем, что ребенок в городе "не свой", а также то, что в книге могут написать "слава россии". На скандал отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и обратился в Тернопольскую ОВА по проверке этого инцидента и принятия мер, передает УНН.

Детали

Как рассказал Лубинец, в сети распространяется информация о конфликте между семьей переселенцев и областной детской библиотекой, когда ребенку из семьи ВПЛ отказали в свободном и бесплатном получении во временное пользование книг из фонда библиотеки.

"В результате ребенок получил книги только после уплаты родителями залога в 600 гривен. Защита прав ребенка - одно из девяти основных направлений работы нашего учреждения. Для безотлагательного реагирования по этому случаю отправил письмо к руководству Тернопольской ОВА по проверке этого инцидента и принятия мер", - сообщил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что согласно закону "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", переселенцы имеют те же права и свободы, как и другие граждане Украины.

"Таким образом, проявления дискриминации ВПЛ в любых сферах недопустимы", - подчеркнул Уполномоченный по правам человека.

Контекст

Как рассказала харьковчанка Екатерина Посохова, которая вынужденно живет в Тернополе, директор Тернопольской областной библиотеки для детей отказалась давать книги ее сыну Святославу из-за того, что ребенок в Тернополе "не свой", а также то, что в книге могут написать "слава россии".

"Более 2 лет в Тернополе Святослав ходил в городскую библиотеку возле школы. Перечитал много, никаких нареканий не имел. В очередной визит библиотекарь посоветовала обратиться в значительно большую - областную библиотеку. И вот тут мы узнали, что ребенок в Тернополе "не свой", а какие могут быть книги для не своих? За 2 выбранные книги (старенькие и в позорном состоянии) на абонементе нам выставили счет в 600 гривен. Такой, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. На что услышали это все о "можете написать "слава россии", "такие как вы уже много книг у нас стянули". Но какие мы? Официально зарегистрированы в городе, работаем, учимся - ребенок в местной школе, имеет отличные успехи. Сказать, что Свят расстроился - это ничего не сказать", - написала Екатерина.

Мама мальчика рассказала, что после того, как ей дали книги в залог, и она пришла их возвращать, то библиотекарь ей сказал, что больше книги им без залога не дадут.

"Прочитали. Приходим сдавать - вовремя, книги целые. Первое, что говорит библиотекарь - больше вам книг без залога не дадим. Почему? Разговаривайте с директором - так написали на вашем формуляре. Далее снова продолжался разговор с директором, ее заместителем. Опять слышим все догмы мира о переселенцах, которым нельзя доверять сколько бы они ни жили в Тернополе. Пытаюсь спокойно апеллировать к Конституции, где все граждане равны и тому подобное. В ответ - или платите, или уходите, или полицию вызываем", - добавила Екатерина.

Свою позицию рассказали и в Тернопольской областной библиотеке для детей, где отметили, что "вся эта грязь, которая сегодня несется социальными сетями в адрес нашей библиотеки, является примером того, как легко можно манипулировать общественным мнением, использовав определенные информационные технологии и создав искусственный резонанс события" и отвергли все обвинения.

Также в библиотеке рассказали о выдаче книг под "залог", заявив, что он возвращается в полном объеме читателю после возвращения книг в библиотеку, а введен в соответствии с "Инструкцией о порядке применения в областной библиотеке для детей денежного залога", в которой четко прописаны правила выдачи под денежный залог особо ценных документов, книг представленных в ограниченном количестве.

По словам руководства библиотеки, залог предусмотрен для тех лиц, которые не имеют зарегистрированного постоянного места жительства в Тернопольской городской ТГ.

Напомним

Недавно разгорелся скандал с украинкой Ольгой Подусовой и ее детьми, которых она опекает. Женщина утверждает, что ее дети стали жертвами насилия со стороны работников вьетнамской школы, которая ранее приняла детей на обучение на время войны в Украине.