У Києві 17-річні підлітки жорстоко побили 14-річних: поліція почала провадження
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва група 17-річних підлітків побила 14-річних біля кав'ярні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство та встановлює обставини інциденту.
У Дарницькому районі Києва 17-річні підлітки побили 14-річних. Інцидент стався у неділю приблизно о 21:00 біля однієї зі столичних кавʼярень. Правоохоронці почали кримінальне провадження, повідомляє УНН з посиланням на поліцію Києва у Telegram.
Деталі
Як з'ясувала поліція, між двома компаніями підлітків стався конфлікт, у ході якого неповнолітні вчинили штовханину та побили хлопців, що перебували на терасі закладу.
За інформацією від очевидців, серед постраждалих дітей була дівчина. Вона встала і казала нападникам "я - дівчинка", після чого "їй прилетіли два фінальні удари".
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Всі учасники події встановлені, наразі із ними та їхніми батьками спілкуються слідчі та ювенальні поліцейські.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Нагадаємо
Поліція Києва затримала двох 17-річних підлітків, які побили військового у Гідропарку. Група молодиків спровокувала конфлікт, повалила чоловіка на землю та побила його.