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В Киеве 17-летние подростки жестоко избили 14-летних: полиция начала производство

Киев • УНН

 • 330 просмотра

В Дарницком районе Киева группа 17-летних подростков избила 14-летних возле кофейни. Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство и устанавливает обстоятельства инцидента.

В Киеве 17-летние подростки жестоко избили 14-летних: полиция начала производство

В Дарницком районе Киева 17-летние подростки избили 14-летних. Инцидент произошел в воскресенье примерно в 21:00 возле одной из столичных кофеен. Правоохранители начали уголовное производство, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

Детали

Как выяснила полиция, между двумя компаниями подростков произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетние совершили толкотню и избили ребят, находившихся на террасе заведения.

По информации от очевидцев, среди пострадавших детей была девушка. Она встала и говорила нападавшим "я - девочка", после чего "ей прилетели два финальных удара".

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Все участники происшествия установлены, сейчас с ними и их родителями общаются следователи и ювенальные полицейские.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним

Полиция Киева задержала двух 17-летних подростков, которые избили военного в Гидропарке. Группа молодых людей спровоцировала конфликт, повалила мужчину на землю и избила его.

Лилия Набока

Лилия Набока

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