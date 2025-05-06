В Польше 13-летние украинки и белоруска подрались с мужчиной: он убежал
Киев • УНН
В Познани мужчина поссорился с двумя украинками и белоруской 13-ти лет, что переросло в драку, после чего он убежал. Сейчас полиция устанавливает личность мужчины и проверяет, не было ли совершено сексуальное преступление.
5 мая мужчина в Познани устроил ссору с тремя 13-летними девушками: двумя украинками и белоруской, которая впоследствии переросла в драку. После того, как подростки вызвали полицию, мужчина скрылся. Польские правоохранители устанавливают его личность.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на InPoland.
Как отмечает издание, инцидент произошел вчера днем в районе улицы Ku Dębinie. Там трое 13-летних девушек – две гражданки Украины и белоруска – имели конфликт с мужчиной, который ехал на велосипеде.
Между подростками и мужчиной возникла ссора, а впоследствии ситуация переросла в драку между мужчиной и одной из девушек.
На место вызвали полицию. Еще до приезда правоохранителей мужчина скрылся. Девушки не пострадали.
Полицейские, как сообщается, устанавливают личность мужчины. Как сообщили в полиции Познани, следователи хотят удостовериться, что не было совершено сексуальное преступление. 13-летних девушек опросят в суде.
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