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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Действовали с апреля 2023-го": МИД прокомментировал задержание банды сутенеров в Польше, среди которых есть украинцы

Киев • УНН

 • 10071 просмотра

В Польше преступную группировку, в которую входили украинцы, подозревают в сутенерстве и торговле людьми. Они действовали с апреля 2023 года по март 2025 года, задержанным грозит до 15 лет.

"Действовали с апреля 2023-го": МИД прокомментировал задержание банды сутенеров в Польше, среди которых есть украинцы

Преступная группировка в Польше, которую подозревают в сутенерстве и торговле людьми, в состав которой входили граждане Украины, действовала с апреля 2023 года. Об этом сообщили журналисту УНН в МИД Украины.

Детали 

"По предварительным данным, преступная группировка действовала с апреля 2023 года до марта 2025 года. В ходе операции, инициированной Краковским центральным бюро расследований, аресты были проведены одновременно в нескольких городах: в Кракове, Вроцлаве, Варшаве, Познани и Карпаче", - сообщило МИД.

По информации, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

"Посольство Украины в Республике Польша, ГКУ в Кракове и ГКУ во Вроцлаве обратились с официальными запросами в компетентные органы Польши с целью получения дополнительной информации и установления лиц задержанных. Дело находится на особом контроле учреждений", - отметили в ведомстве.

Напомним 

16 апреля в Польше сотрудники Центрального следственного бюро полиции ликвидировали банду сутенеров, которые зарабатывали миллионы на секс-рабстве и торговле людьми. Среди членов банды преобладают украинцы, из 18 задержанных 15 - граждане Украины.

Алина Волянская

Алина Волянская

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