"Действовали с апреля 2023-го": МИД прокомментировал задержание банды сутенеров в Польше, среди которых есть украинцы
Киев • УНН
В Польше преступную группировку, в которую входили украинцы, подозревают в сутенерстве и торговле людьми. Они действовали с апреля 2023 года по март 2025 года, задержанным грозит до 15 лет.
Преступная группировка в Польше, которую подозревают в сутенерстве и торговле людьми, в состав которой входили граждане Украины, действовала с апреля 2023 года. Об этом сообщили журналисту УНН в МИД Украины.
Детали
"По предварительным данным, преступная группировка действовала с апреля 2023 года до марта 2025 года. В ходе операции, инициированной Краковским центральным бюро расследований, аресты были проведены одновременно в нескольких городах: в Кракове, Вроцлаве, Варшаве, Познани и Карпаче", - сообщило МИД.
По информации, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
"Посольство Украины в Республике Польша, ГКУ в Кракове и ГКУ во Вроцлаве обратились с официальными запросами в компетентные органы Польши с целью получения дополнительной информации и установления лиц задержанных. Дело находится на особом контроле учреждений", - отметили в ведомстве.
Напомним
16 апреля в Польше сотрудники Центрального следственного бюро полиции ликвидировали банду сутенеров, которые зарабатывали миллионы на секс-рабстве и торговле людьми. Среди членов банды преобладают украинцы, из 18 задержанных 15 - граждане Украины.