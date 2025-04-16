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The Guardian

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У Польщі поліція ліквідувала банду сутенерів з 18 осіб: 15 з них українці

Київ • УНН

 • 3698 перегляди

Поліція Польщі затримала 18 осіб, переважно українців, за підозрою в організації секс-рабства та торгівлі людьми. Злочинці давали жінкам кокаїн та діяли у великих містах Польщі.

У Польщі поліція ліквідувала банду сутенерів з 18 осіб: 15 з них українці

У Польщі співробітники Центрального слідчого бюро поліції ліквідували банду сутенерів, які заробляли мільйони на секс-рабстві та торгівлі людьми. Більшість членів банди є українцями, повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

18 осіб було затримано за наказом Малопольського відділу Національної прокуратури. Жінкам, яких примушували до проституції, злочинці давали кокаїн. Банда діяла у найбільших містах Польщі. Серед членів банди переважають українці, з 18 затриманих 15 - громадяни України, пише видання.

"Переважно вони експлуатували своїх співвітчизниць, які перебували у складних життєвих обставинах. Вони вербували їх для надання сексуальних послуг. Одну з жінок ввели в оману, заплативши за неї посереднику 50 000 злотих. Прибуток від її роботи оцінювався в 120 000 злотих", - повідомив речник Головної комендатури Національної поліції (CBŚP) Кшиштоф Вжеснєвський.

Угруповання, як вказано, діяло з квітня 2023 року. Свою діяльність воно здійснювало у Кракові, Варшаві, Вроцлаві та Познані. Згідно з висновками, банда могла заробити на своїй злочинній діяльності щонайменше один мільйон злотих. Наразі слідчі підтвердили, що на банду могли працювати кілька десятків жінок.

Серед затриманих також особи, які займалися вербуванням, фотографуванням жінок для оголошень, розміщених в Інтернеті, телефонні оператори, які організовували зустрічі з клієнтами, та водії, які доставляли жінок до місця надання сексуальних послуг. Також встановлено, що жінкам, яких примушували до проституції, вводили кокаїн.

В Одесі викрили мережу борделів, організатором виявився співробітник поліції11.08.23, 14:42 • 2029399 переглядiв

"Перші затримання відбулися у травні 2024 року. Тоді співробітники БПБ затримали 12 осіб - 10 громадян України та двох поляків. Операція проводилася одночасно у кількох містах, зокрема у Кракові, Вроцлаві, Варшаві, Познані та Карпачі. Трьом особам були висунуті обвинувачення в керівництві організованою злочинним угрупованням, які вручила прокурор Катажина Калув-Яшевська з Національної прокуратури", - повідомив Вжеснєвський.

Друга операція відбулася в березні 2025 року - цього разу в районі Вроцлава. Було затримано ще 6 осіб (5 громадян України та 1 поляк).

Прокуратура висунула цим особам обвинувачення в участі у злочинному угрупованні, торгівлі людьми та відмиванні грошей. Під час обшуків, серед усього іншого, було вилучено десятки телефонів, які використовувалися для зв'язку з клієнтами.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Справа перебуває на стадії розслідування.

Доповнення

У пресслужбі Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції повідомили, що правоохоронці викрили у Львові масштабну кримінальну спільноту, яка утримувала місця розпусти та займалась сутенерством на території всієї Львівської області. За місяць вони заробляли понад 16 мільйонів гривень.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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