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В Польше полиция ликвидировала банду сутенеров из 18 человек: 15 из них украинцы

Киев • УНН

 • 3068 просмотра

Полиция Польши задержала 18 человек, в основном украинцев, по подозрению в организации секс-рабства и торговли людьми. Преступники давали женщинам кокаин и действовали в крупных городах Польши.

В Польше полиция ликвидировала банду сутенеров из 18 человек: 15 из них украинцы

В Польше сотрудники Центрального следственного бюро полиции ликвидировали банду сутенеров, которые зарабатывали миллионы на секс-рабстве и торговле людьми. Большинство членов банды являются украинцами, сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

18 человек были задержаны по приказу Малопольского отдела Национальной прокуратуры. Женщинам, которых принуждали к проституции, преступники давали кокаин. Банда действовала в крупнейших городах Польши. Среди членов банды преобладают украинцы, из 18 задержанных 15 - граждане Украины, пишет издание.

"Преимущественно они эксплуатировали своих соотечественниц, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах. Они вербовали их для оказания сексуальных услуг. Одну из женщин ввели в заблуждение, заплатив за нее посреднику 50 000 злотых. Прибыль от ее работы оценивалась в 120 000 злотых", - сообщил представитель Главной комендатуры Национальной полиции (CBŚP) Кшиштоф Вжесневский.

Группировка, как указано, действовала с апреля 2023 года. Свою деятельность она осуществляла в Кракове, Варшаве, Вроцлаве и Познани. Согласно выводам, банда могла заработать на своей преступной деятельности не менее одного миллиона злотых. Сейчас следователи подтвердили, что на банду могли работать несколько десятков женщин.

Среди задержанных также лица, которые занимались вербовкой, фотографированием женщин для объявлений, размещенных в Интернете, телефонные операторы, которые организовывали встречи с клиентами, и водители, которые доставляли женщин к месту оказания сексуальных услуг. Также установлено, что женщинам, которых принуждали к проституции, вводили кокаин.

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"Первые задержания произошли в мае 2024 года. Тогда сотрудники БПБ задержали 12 человек - 10 граждан Украины и двух поляков. Операция проводилась одновременно в нескольких городах, в частности в Кракове, Вроцлаве, Варшаве, Познани и Карпаче. Трем лицам были предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группировкой, которые вручила прокурор Катажина Калув-Яшевская из Национальной прокуратуры", - сообщил Вжесневский.

Вторая операция состоялась в марте 2025 года - на этот раз в районе Вроцлава. Было задержано еще 6 человек (5 граждан Украины и 1 поляк).

Прокуратура предъявила этим лицам обвинения в участии в преступной группировке, торговле людьми и отмывании денег. Во время обысков, среди всего прочего, были изъяты десятки телефонов, которые использовались для связи с клиентами.

Злоумышленникам грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. Дело находится на стадии расследования.

Дополнение

В пресс-службе Департамента внутренней безопасности Национальной полиции сообщили, что правоохранители разоблачили во Львове масштабное криминальное сообщество, которое содержало места разврата и занималось сутенерством на территории всей Львовской области. За месяц они зарабатывали более 16 миллионов гривен.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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