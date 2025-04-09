Национальный корпус полиции (Испания)

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

КНИИСЭ сотрудничает с учреждениями США, Нидерландов и Испании по фиксации военных преступлений россии. Проведено более 30 тысяч экспертиз, результаты которых могут быть использованы в международных судах.