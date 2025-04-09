Национальный корпус полиции (Испания)

Фото с Google Street View, где мужчина загружает белую сумку в багажник, стало ключевой подсказкой в деле об исчезновении
человека. Полиция Испании арестовала двух подозреваемых и нашла человеческие останки.
Испанская полиция разоблачила преступную сеть, которая использовала украинские дроны для перевозки гашиша из Марокко. Задержаны 10
человек, изъяты три дрона, способные переносить до 10 кг груза на расстояние более 50 км.
На востоке Испании из-за разрушительных наводнений погибло 214 человек, больше всего в Валенсии. Власти усиливают присутствие
правоохранителей из-за угрозы мародерства и продолжают спасательные работы.
КНИИСЭ сотрудничает с учреждениями США, Нидерландов и Испании по фиксации военных преступлений россии. Проведено более 30 тысяч
экспертиз, результаты которых могут быть использованы в международных судах.