Украинские дроны использовались для транспортировки наркотиков из Марокко в Испанию

Испанские правоохранители разоблачили преступную сеть, которая использовала украинские дроны для перевозки наркотиков между Марокко и Испанией. Об этом сообщает Национальная полиция Испании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что члены сети, действовавшей в городе Альхесирас на юге страны, переправляли наркотики через Гибралтарский пролив, разделяющий Марокко и Испанию.

По данным правоохранителей, ля этого они применяли специальные дроны, способные переносить до 10 кг груза на расстояние более 50 км. Аппараты были изготовлены небольшими производителями в Украине, а впоследствии доставлены автомобилями на юг Испании. В ходе расследования было подтверждено, как организация пыталась отправить до тысячи килограммов гашиша с помощью этого метода.

Совместными усилиями полиции Испании, Украины и Польши были задержаны 10 участников группировки. У них изъяли три дрона, дистанционные пульты управления, инструменты, наличные деньги и большую партию гашиша. Семерым из задержанных избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Болгария конфисковала около 170 кг кокаина, которые перевозили в бананах из Эквадора