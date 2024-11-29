Украинские дроны использовались для транспортировки наркотиков из Марокко в Испанию
Киев • УНН
Испанская полиция разоблачила преступную сеть, которая использовала украинские дроны для перевозки гашиша из Марокко. Задержаны 10 человек, изъяты три дрона, способные переносить до 10 кг груза на расстояние более 50 км.
Испанские правоохранители разоблачили преступную сеть, которая использовала украинские дроны для перевозки наркотиков между Марокко и Испанией. Об этом сообщает Национальная полиция Испании, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что члены сети, действовавшей в городе Альхесирас на юге страны, переправляли наркотики через Гибралтарский пролив, разделяющий Марокко и Испанию.
По данным правоохранителей, ля этого они применяли специальные дроны, способные переносить до 10 кг груза на расстояние более 50 км. Аппараты были изготовлены небольшими производителями в Украине, а впоследствии доставлены автомобилями на юг Испании. В ходе расследования было подтверждено, как организация пыталась отправить до тысячи килограммов гашиша с помощью этого метода.
Совместными усилиями полиции Испании, Украины и Польши были задержаны 10 участников группировки. У них изъяли три дрона, дистанционные пульты управления, инструменты, наличные деньги и большую партию гашиша. Семерым из задержанных избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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