Болгария конфисковала около 170 кг кокаина, которые перевозили в бананах из Эквадора

Болгарские таможенники конфисковали около 170 кг кокаина с судна, перевозившего бананы из Эквадора Об этом сообщает AP со ссылкой на болгарскую прокуратуру, передает УНН.

Детали

Окружной прокурор Георги Чинев заявил, что наркотики были спрятаны в контейнере с фруктами на грузовом судне Madison 2, которое также сделало остановку на Мальте. Он оценил общую стоимость перевозимого кокаина в 6,2 млн евро.

По словам руководителя таможни Пети Банкова, это было самое большое изъятие наркотиков в порту Бургас.

По ее словам, наркотики были спрятаны в 150 пакетах, спрятанных за фабричной стенкой в одном из контейнеров для фруктов. Судно вышло из порта после разгрузки. Было начато расследование в отношении предполагаемых получателей кокаина, которым может грозить до 20 лет заключения, если их признают виновными в торговле наркотиками.

Отмечается, что Болгария, которая в последние годы приняла меры против торговли наркотиками, считается транзитным пунктом для кокаина из Латинской Америки на пути контрабанды в Западную Европу.

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