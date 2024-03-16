В Мексике наркокартель взял в заложники 30 граждан Грузии

В Мексике наркокартель похитил 30 граждан Грузии. Преступная организация требует выкуп в размере 90 тыс. долларов. Среди тех, кто попал в заложники, есть малолетние дети, сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на видео, которое прислал анонимный источник, передает УНН.

Детали

Как уточняет телеканал, взятые в плен грузинские граждане пытались переехать из Мексики в США через границу. По информации "Мтавари архи", половина из запрошенной картелем суммы уже выплачена.

Как сообщает телеканал, граждане Грузии находятся в плену уже три дня. Утверждается, что, кроме них, картель взял в заложники 90 иностранцев.

Дополнение

16 марта Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что грузинское посольство в Мексике поддерживает связь с местной миграционной службой для выявления пребывания грузинских граждан. Посольство остается на связи с членами семей похищенных людей, говорится в заявлении МИД.

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