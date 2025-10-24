Пропавшая по дороге на выставку картина Пикассо найдена: ее могли забыть отправить на экспозицию

Национальная полиция Испании нашла и идентифицировала картину Пабло Пикассо 1919 года «Натюрморт с гитарой», которая считалась пропавшей без вести с 3 октября, когда ее должны были перевезти из Мадрида в Гранаду для выставки, пишет УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

Сейчас полицейские считают, что крошечная картина размером примерно 12,7 x 9,8 см могла вообще не быть загружена в грузовик, а осталась в столице, где ее наконец нашли.

Произведение искусства — небольшой рисунок гуашью и графитом на бумаге, оформленный в рамку и застрахованный на 600 000 евро (697 000 долларов США). По данным Ledor Fine Art, специализирующейся на продаже работ Пикассо, произведение, которое считается второстепенной работой художника, было продано несколько лет назад за 60 000 евро (90 000 долларов США).

Полиция расследовала исчезновение с 10 октября, когда фонд CajaGranada подал официальную жалобу, выяснив, что картина не прибыла вместе с 56 другими работами, которые были доставлены из Мадрида.

Картина Пикассо стоимостью 600 тысяч евро исчезла по дороге на выставку в Испании

«Натюрморт с гитарой» был передан на хранение 25 сентября вместе с остальными работами, которые должны были быть доставлены в Культурный центр CajaGranada. Фонд пояснил, что 3 октября транспортная компания прибыла в помещение культурного центра, чтобы доставить произведения искусства, операция, которая проводилась под видеонаблюдением. «Поскольку не все посылки были должным образом пронумерованы, невозможно было провести тщательную проверку без их распаковки», – пояснила организация.

6 октября, когда началась распаковка, было обнаружено, что работа Пикассо исчезла, и было подано заявление. Вскоре после этого полиция Испании зарегистрировала картину в международной базе данных Интерпола о похищенных или пропавших предметах искусства, которая содержит описания и изображения более 57 000 предметов.