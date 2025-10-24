Зникла дорогою на виставку картина Пікассо знайдена: її могли забути відправити на експозицію

Національна поліція Іспанії знайшла та ідентифікувала картину Пабло Пікассо 1919 року "Натюрморт з гітарою", яка вважалася зниклою безвісти з 3 жовтня, коли її мали перевезти з Мадрида до Гранади для виставки, пише УНН з посиланням на El Pais.

Деталі

Зараз поліцейські вважають, що крихітна картина розміром приблизно 12,7 x 9,8 см могла взагалі не бути завантажена у вантажівку, а залишилася у столиці, де її нарешті знайшли.

Твір мистецтва - невеликий малюнок гуашшю та графітом на папері, оформлений у рамку та застрахований на 600 000 євро (697 000 доларів США). За даними Ledor Fine Art, яка спеціалізується на продажу робіт Пікассо, твір, який вважається другорядною роботою художника, був проданий кілька років тому за 60 000 євро (90 000 доларів США).

Поліція розслідувала зникнення з 10 жовтня, коли фонд CajaGranada подав офіційну скаргу, з'ясувавши, що картина не прибула разом з 56 іншими роботами, які були доставлені з Мадрида.

Картина Пікассо вартістю 600 тисяч євро зникла по дорозі на виставку в Іспанії

"Натюрморт з гітарою" був переданий на зберігання 25 вересня разом з рештою робіт, які мали бути доставлені до Культурного центру CajaGranada. Фонд пояснив, що 3 жовтня транспортна компанія прибула до приміщення культурного центру, щоб доставити твори мистецтва, операція, яка проводилася під відеоспостереженням. "Оскільки не всі посилки були належним чином пронумеровані, неможливо було провести ретельну перевірку без їх розпакування", – пояснила організація.

6 жовтня, коли почалося розпакування, було виявлено, що робота Пікассо зникла, і було подано заяву. Невдовзі після цього поліція Іспанії зареєструвала картину в міжнародній базі даних Інтерполу про викрадені або зниклі предмети мистецтва, що містить описи та зображення понад 57 000 предметів.