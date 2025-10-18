Картина Пікассо вартістю 600 тисяч євро зникла по дорозі на виставку в Іспанії

Іспанська поліція розслідує зникнення картини Пабло Пікассо, яка, ймовірно, зникла по дорозі на виставку. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Зазначається, що робота гуашшю 1919 року "Натюрморт з гітарою" розміром всього 12,7 × 9,8 см (5 × 3,9 дюйма) мала з’явитися на виставці з 9 жовтня в рамках тимчасової експозиції у Культурному центрі CajaGranada в південноіспанському місті Гранада.

Картина належить приватному колекціонеру та застрахована на приблизно 600 000 євро (700 000 доларів США) - пише CNN.

Фонд CajaGranada, який керує культурним центром повідомив, що напередодні відкриття виставки, у п’ятницю, 17 жовтня у культурний центр прибув запланований фургон транспортної компанії для доставки робіт із Мадрида.

За даними центру, усі експонати перевезли за один безперервний етап із фургона в вантажний ліфт, який одночасно підняв усіх працівників транспортної компанії з поверху -1 на поверх 1.

Після цього експонати під наглядом відеокамер перенесли з ліфта до виставкового залу. Після перевірки походження різних посилок менеджер виставки домовився з транспортною компанією про оформлення поставки до розпакування експонатів у наступний понеділок. Протягом вихідних посилки постійно перебували під відеоспостереженням, а розпакування розпочалося о 8:30 у понеділок. Записи перевірили, і жодних інцидентів протягом вихідних не зафіксували.

До середини ранку співробітники фонду CajaGranada завершили розпакування робіт і розставили їх у кімнаті. Саме тоді куратор виставки та керівник експозицій виявили зникнення картини Пікассо "Натюрморт з гітарою" (іспанською - "Naturaleza muerta con guitarra") - йдеться у дописі.

Після цього фонд повідомив про пропажу роботи поліцію.

У повідомленні зазначено, що відеозаписи з вихідних були перевірені, і інцидентів не зафіксовано.

Наразі триває розслідування, під час якого буде встановлено, коли і де зникла картина - заявили в поліції Гранади.

За даними CNN, злодії часто цікавляться картинами Пікассо, ціна яких на аукціонах може сягати 179 мільйонів доларів.

Нагадаємо

Приватний детектив та журнал про мистецтво виявили викрадену у 1974 році з польського музею картину Брейгеля. Шедевр, який імовірно вкрали агенти спецслужб, знайшли на виставці в музеї Гауда.

У Лондоні активісти намагались заклеїти картину Пікассо фото із Гази, їх затримали