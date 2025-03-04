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Викрадена картина Брейгеля знайшлася через 50 років у голландському музеї

Київ • УНН

 • 39637 перегляди

Приватний детектив та журнал про мистецтво виявили викрадену у 1974 році з польського музею картину Брейгеля. Шедевр, який імовірно вкрали агенти спецслужб, знайшли на виставці в музеї Гауда.

Викрадена картина Брейгеля знайшлася через 50 років у голландському музеї

Приватний детектив і журнал з мистецтва допомогли розкрити справу про фламандський шедевр, який, ймовірно, вкрали агенти секретних служб. Йдеться про картину Брейгеля, вкрадену з Польщі у 1974 році. Витвір мистецтва знайшли у місцевому голландському музеї. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що завдяки зусиллям детективу з мистецтва та журналу про антикваріат вдалося знайти вкрадений фламандський шедевр. Картина висіла на стіні одного з провінційних голландських музеїв.

Картина Пітера Брейгеля Молодшого шириною 17 см, на якій зображено дружину фермера з гарячим вугіллям в одній руці і відром води в іншій, імовірно, була вкрадена з польського музею агентами секретних служб у 1974 році

- пише The Guardian.

За інформацією видання, картина XVII століття висіла у Національному музеї у Гданську (Польща), коли 24 квітня 1974 року прибиральниця збила її зі стіни, рама зламалася, і вона побачила що картина була замінена на фотографію. Ескіз фламандського художника Антоніса ван Дейка під назвою "Розп'яття" також замінили копією.

Ці дві роботи були у списку "найбільш розшукуваних" у Польщі, поки торік голландський журнал про мистецтво та антикваріат Vind (Find) не написав про нову виставку в музеї Гауда, де Брейгель був наданий в оренду приватним колекціонером. Vind відстежив чорно-білу фотографію картини в Польщі і зв'язався з Брандом, щоб дізнатися, чи це може бути та сама картина

- йдеться у публікації.

Знайшовши п'ять схожих картин Брейгеля і зв'язавшись із голландською та польською поліцією, а також із музеєм, Бранд знайшов збіг, і Польща офіційно запросила повернення творів мистецтва.

Нагадаємо

Італійська поліція виявила майстерню, де виготовлялись підробки відомих картин XIX-XX століть. Вилучено 71 картину та матеріали для їх виготовлення разом із фальшивими сертифікатами автентичності.

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