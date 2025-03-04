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Похищенная картина Брейгеля нашлась через 50 лет в голландском музее

Киев • УНН

 • 39629 просмотра

Частный детектив и журнал об искусстве обнаружили украденную в 1974 году из польского музея картину Брейгеля. Шедевр, который, вероятно, был украден агентами спецслужб, нашли на выставке в музее Гауда.

Похищенная картина Брейгеля нашлась через 50 лет в голландском музее

Частный детектив и журнал по искусству помогли раскрыть дело о фламандском шедевре, который, вероятно, был украден агентами секретных служб. Речь идет о картине Брейгеля, украденной из Польши в 1974 году. Произведение искусства нашли в местном голландском музее. Об этом сообщает издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Указывается, что благодаря усилиям детектива по искусству и журнала об антиквариате удалось найти украденный фламандский шедевр. Картина висела на стене одного из провинциальных голландских музеев.

Картина Питера Брейгеля Молодшего шириной 17 см, на которой изображена жена фермера с горячими углями в одной руке и ведром воды в другой, вероятно, была украдена из польского музея агентами секретных служб в 1974 году

- пишет The Guardian.

По информации издания, картина XVII века висела в Национальном музее в Гданьске (Польша), когда 24 апреля 1974 года уборщица сбила ее со стены, рама сломалась, и она увидела, что картина была заменена на фотографию. Эскиз фламандского художника Антониса ван Дейка под названием "Распятие" также заменили копией.

Эти две работы были в списке "самых разыскиваемых" в Польше, пока в прошлом году голландский журнал по искусству и антиквариату Vind (Find) не написал о новой выставке в музее Гауда, где Брейгель был предоставлен в аренду частным коллекционером. Vind отследил черно-белую фотографию картины в Польше и связался с Брандом, чтобы узнать, может ли это быть та же картина

- говорится в публикации.

Найдя пять похожих картин Брейгеля и связавшись с голландской и польской полицией, а также с музеем, Бранд нашел совпадение, и Польша официально запросила возвращение произведений искусства.

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Вита Зеленецкая

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