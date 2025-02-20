Підробляли картини Пікассо та Рембрандта: в Італії викрито підпільну майстерню

Італійська поліція викрила підпільну майстерню, де виготовлялися підробки картин Пікассо, Рембрандта та інших відомих художників. Про це пише видання Тhe Guardian, передає УНН.

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За інформацією видання, підпільну майстерню, де виготовлялися копії відомих виявили у Римі.

Поліція вилучила 71 картину, деякі з яких були завершені, а інші - наполовину. Їх знайшли в маленькій майстерні разом із безліччю матеріалів для малювання, включаючи сотні тюбиків із фарбами, пензли, трафарети та полотна різних розмірів, а також художні каталоги, які шахраї використовували для продажу робіт - йдеться у дописі Тhe Guardian.

Їх знайшли в маленькій майстерні разом із безліччю матеріалів для малювання, включаючи сотні тюбиків із фарбами, пензли, трафарети та полотна різних розмірів, а також художні каталоги, які шахраї використовували для продажу робіт через Інтернет.

Шахраї також підробляли сертифікати, які "гарантували" автентичність картин.

Зазначається, що розслідування розпочалося після того, як поліція провела моніторинг місць продажу та виявила сотні картин сумнівної якості з підписами художників, які творили у XIX та XX століттях.

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Вчені виявили, що дерева на картинах відомих художників відповідають математичним законам природного розгалуження. Дослідження показало, що параметр α в мистецьких творах варіюється від 1,5 до 2,8, як і в натуральних дерев.

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