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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122313 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138508 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117187 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107870 перегляди

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Підробляли картини Пікассо та Рембрандта: в Італії викрито підпільну майстерню

Підробляли картини Пікассо та Рембрандта: в Італії викрито підпільну майстерню

Київ • УНН

 • 30437 перегляди

Італійська поліція виявила майстерню, де виготовлялись підробки відомих картин XIX-XX століть. Вилучено 71 картину та матеріали для їх виготовлення разом із фальшивими сертифікатами автентичності.

Італійська поліція викрила підпільну майстерню, де виготовлялися підробки картин Пікассо, Рембрандта та інших відомих художників. Про це пише видання Тhe Guardian, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, підпільну майстерню, де виготовлялися копії відомих виявили у Римі. 

Поліція вилучила 71 картину, деякі з яких були завершені, а інші - наполовину. Їх знайшли в маленькій майстерні разом із безліччю матеріалів для малювання, включаючи сотні тюбиків із фарбами, пензли, трафарети та полотна різних розмірів, а також художні каталоги, які шахраї використовували для продажу робіт

- йдеться у дописі Тhe Guardian.

Їх знайшли в маленькій майстерні разом із безліччю матеріалів для малювання, включаючи сотні тюбиків із фарбами, пензли, трафарети та полотна різних розмірів, а також художні каталоги, які шахраї використовували для продажу робіт через Інтернет.

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Шахраї також підробляли сертифікати, які "гарантували" автентичність картин. 

Зазначається, що розслідування розпочалося після того, як поліція провела моніторинг місць продажу та виявила сотні картин сумнівної якості з підписами художників, які творили у XIX та XX століттях.

Нагадаємо

Вчені виявили, що дерева на картинах відомих художників відповідають математичним законам природного розгалуження. Дослідження показало, що параметр α в мистецьких творах варіюється від 1,5 до 2,8, як і в натуральних дерев.

11 унікальних музейних експонатів поповнили Держреєстр культурного надбання01.01.25, 15:39 • 30076 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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