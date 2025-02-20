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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подделывали картины Пикассо и Рембрандта: в Италии разоблачили подпольную мастерскую

Подделывали картины Пикассо и Рембрандта: в Италии разоблачили подпольную мастерскую

Киев  •  УНН

 • 4486 просмотра

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Итальянская полиция обнаружила мастерскую, где изготавливались подделки известных картин XIX-XX веков. Изъято 71 картину и материалы для их изготовления вместе с фальшивыми сертификатами подлинности.

Итальянская полиция разоблачила подпольную мастерскую, где изготавливались подделки картин Пикассо, Рембрандта и других известных художников. Об этом пишет издание Тһе Guardian, передает УНН.

Детали

По информации издания, подпольную мастерскую, где изготавливались копии известных обнаружили в Риме. 

Полиция изъяла 71 картину, некоторые из которых были завершены, а другие - наполовину. Их нашли в маленькой мастерской вместе с множеством материалов для рисования, включая сотни тюбиков с красками, кисти, трафареты и холсты разных размеров, а также художественные каталоги, которые мошенники использовали для продажи работ

- говорится в заметке Тһе Guardian.

Их нашли в маленькой мастерской вместе с множеством материалов для рисования, включая сотни тюбиков с красками, кисти, трафареты и холсты разных размеров, а также художественные каталоги, которые мошенники использовали для продажи работ через Интернет.

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Мошенники также подделывали сертификаты, которые "гарантировали" подлинность картин. 

Отмечается, что расследование началось после того, как полиция провела мониторинг мест продажи и обнаружила сотни картин сомнительного качества с подписями художников, творивших в XIX и XX веках.

Напомним

Ученые обнаружили, что деревья на картинах известных художников соответствуют математическим законам естественного разветвления. Исследование показало, что параметр α в художественных произведениях варьируется от 1,5 до 2,8, как и у натуральных деревьев.

11 уникальных музейных экспонатов пополнили Госреестр культурного достояния01.01.25, 15:39 • 29832 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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