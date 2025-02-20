Подделывали картины Пикассо и Рембрандта: в Италии разоблачили подпольную мастерскую
Киев • УНН
Итальянская полиция обнаружила мастерскую, где изготавливались подделки известных картин XIX-XX веков. Изъято 71 картину и материалы для их изготовления вместе с фальшивыми сертификатами подлинности.
Итальянская полиция разоблачила подпольную мастерскую, где изготавливались подделки картин Пикассо, Рембрандта и других известных художников. Об этом пишет издание Тһе Guardian, передает УНН.
Детали
По информации издания, подпольную мастерскую, где изготавливались копии известных обнаружили в Риме.
Полиция изъяла 71 картину, некоторые из которых были завершены, а другие - наполовину. Их нашли в маленькой мастерской вместе с множеством материалов для рисования, включая сотни тюбиков с красками, кисти, трафареты и холсты разных размеров, а также художественные каталоги, которые мошенники использовали для продажи работ
Их нашли в маленькой мастерской вместе с множеством материалов для рисования, включая сотни тюбиков с красками, кисти, трафареты и холсты разных размеров, а также художественные каталоги, которые мошенники использовали для продажи работ через Интернет.
Мошенники также подделывали сертификаты, которые "гарантировали" подлинность картин.
Отмечается, что расследование началось после того, как полиция провела мониторинг мест продажи и обнаружила сотни картин сомнительного качества с подписями художников, творивших в XIX и XX веках.
Напомним
Ученые обнаружили, что деревья на картинах известных художников соответствуют математическим законам естественного разветвления. Исследование показало, что параметр α в художественных произведениях варьируется от 1,5 до 2,8, как и у натуральных деревьев.
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