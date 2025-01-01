11 уникальных музейных экспонатов пополнили Госреестр культурного достояния

11 уникальных музейных предметов внесли в Госреестр национального культурного достояния. Среди них есть и произведения выдающихся украинских художников Казимира Малевича и Ильи Репина, пишет УНН со ссылкой на МКСК.

Детали

На своем первом, после длительного перерыва, заседании экспертно-фондовая комиссия Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины внесла 11 уникальных музейных предметов из собраний четырех отечественных музеев в Государственный реестр национального культурного достояния.

Среди них есть произведения выдающихся украинских художников.

Это, в частности, картина Казимира Малевича "Суперматизм-65" из коллекции Харьковского художественного музея, которая является ярким примером художественного стиля супрематизма, который Малевич начал в 1915 году.

Также в Госреестр занесли картину Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", которая принадлежит к коллекции Харьковского художественного музея

Кроме того, еще одним важным артефактом, который занесли в Госреестр является Евангелие Апракос 1707 года (печать Киево-Печерской Лавры) из собрания Харьковского исторического музея имени Н.Ф. Сумцова.

"Евангелие является уникальным полиграфическим шедевром, экземпляром-оригиналом редкого иллюстрированного украинского кириллического старопечатного издания большого формата и одним из самых выдающихся проектов в истории украинского книгоиздания до XIX века",- говорится в сообщении.

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Напомним

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