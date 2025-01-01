11 унікальних музейних експонатів поповнили Держреєстр культурного надбання
Київ • УНН
До Державного реєстру національного культурного надбання додали 11 унікальних музейних предметів. Серед них - картини Малевича, Рєпіна та рідкісне Євангеліє 1707 року.
11 унікальних музейних предметів внесли до Держреєстру національного культурного надбання. Серед них є і твори видатних українських художників Казимира Малевича та Іллі Репіна, пише УНН з посиланням на МКСК.
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На своєму першому, після тривалої перерви, засіданні експертно-фондова комісія Міністерства культури та стратегічних комунікацій України внесла 11 унікальних музейних предметів зі збірок чотирьох вітчизняних музеїв внесли до Державного реєстру національного культурного надбання.
Серед них є твори видатних українських художників.
Це, зокрема, картина Казимира Малевича "Суперматизм-65" з колекції Харківського художнього музею, що є яскравим прикладом художнього стилю супрематизму, який Малевич започаткував у 1915 році.
Також до Держреєстру занесли картину Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові", яка належить до колекції Харківського художнього музею
Окрім того, ще одним важливим артефактом, який занесли до Держреєстру є Євангеліє Апракос 1707 року (друк Києво-Печерської Лаври) зі збірки Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова.
"Євангеліє є унікальним поліграфічним шедевром, примірником-оригіналом рідкісного ілюстрованого українського кириличного стародруку великого формату та одним з найвидатніших проєктів в історії українського книговидання до ХІХ століття",- йдеться у повідомленні.
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