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В Офісі Генпрокурора розповіли про ідентифікацію, оцінку та розшук предметів мистецтва, викрадених окупантами з Херсонського обласного художнього музею

Київ • УНН

 • 115659 перегляди

Офіс Генпрокурора розслідує викрадення 10680 експонатів з Херсонського художнього музею під час окупації. Ідентифіковано 130 предметів у Криму, проводиться оцінка збитків та міжнародний розшук.

В Офісі Генпрокурора розповіли про ідентифікацію, оцінку та розшук предметів мистецтва, викрадених окупантами з Херсонського обласного художнього музею

Під час окупації Херсону росіяни зухвало розграбували фонди Херсонського обласного художнього музею ім.О.О.Шовкуненка. До розслідування цього злочину активно залучений Офіс Генерального прокурора України. Радник Генерального прокурора Роман Шпирка у коментарі УНН розповів, як наразі триває розслідування.

Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 438 КК України за фактом розграбування національних цінностей.

Під час окупації, упродовж перших днів листопада 2022 року військовослужбовцями зс рф спільно із представниками окупаційних адміністрацій з Комунального закладу "Херсонський обласний художній музей і м. О. Шовкуненка", де зберігалися надбання української культури, викрадено 10680 одиниць експонатів (книги, картини, документи, монети та інше), серед них твори та роботи Івана Айвазовського, Михайла Шибанова, Зінаїди Серебрякової, Олексія Шовкуненка, Миколи Пімоненка, Тетяни Яблонської, Миколи Глущенка, Костянтина Крижицького, Василя Полєнова, Петра Кончаловського, Михайла Врубеля 

- розповів радник Генпрокурора.

За словами Шпирка, ідентифіковано 130 предметів викрадених з Музею. Всі вони перебувають на території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, проводиться не лише ідентифікація творів та встановлення їх можливого місця перебування, а й оцінка.

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"Наразі проведена експертиза 12 предметів, які відносяться до групи "Скульптури", згідно висновку їх вартість складає 75 млн грн. Стосовно решти об’єктів, враховуючи їх велику кількість і масштабність - їхня вартість буде визначена після поетапного експертного дослідження", - розповів радник.

Офіс Генпрокурора активно співпрацює з міжнародними структурами для розшуку викраденого мистецтва.

"Наразі до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України для подальшого скерування до Інтерполу відправлено дані про частину викрадених предметів для внесення їх до бази розшуку. Окрім цього, аналогічні відомості скеровано до митниці для подальшого розміщення на платформі Всесвітньої митної організації "ARCHEO". Зважаючи на значну кількість викрадених творів мистецтва, робота щодо оформлення відповідних документів та передачі їх до Інтерполу проводиться поетапно", - розповів Шпирка.

Також зареєстроване кримінальне провадження щодо спроби продажу представниками рф викрадених в Україні культурних цінностей на чорному ринку.

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Він додав, що якщо говорити про викрадення творів мистецтва окупантами загалом, то наразі оцінити масштаби в повній мірі складно, адже багато таких закладів перебувають на тимчасово окупованих територіях. Але роботи в цьому напрямку теж ведуться.

Також встановлено колекції яких музеїв окупанти найчастіше "поповнюють" награбованим – це Музей Таврида АР Крим та Севастополя, а також Державний Ермітаж рф у Санкт-Петербурзі.

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Є і успіхи в поверненні артефактів, наприклад, США передали Україні крем’яну сокиру датовану V-III ст. до н.е., а також залізні клинки, вістря дротика, залізні сокири датовані різними періодами – з VIII по XV ст. Всі ці артефакти представники рф мали намір продати на ринках Америки.

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