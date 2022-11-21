СтратКом ЗСУ показав Херсонський краєзнавчий музей після "русского мира"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під час окупації Херсонщини російські загарбники вивезли всі експонати з Херсонського краєзнавчого музею. Про це інформує УНН, посилаючись на Центр стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
Цитата
"Ось так тепер виглядає Херсонський краєзнавчий музей зсередини після адептів "руцкава міра", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти, тікаючи з правобережної Херсонщин, залишили після себе міни, розтяжки та “пелюстки”. Як повідомило Міністерство оборони України, рашисти мінували будинки, об’єкти домашнього господарства й навіть тіла загиблих.