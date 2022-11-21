СтратКом ВСУ показал Херсонский краеведческий музей после "русского мира"

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"Вот так теперь выглядит Херсонский краеведческий музей изнутри после адептов "руццкого мира", – говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты, убегая из правобережной Херсонской области, оставили после себя мины, растяжки и "лепестки". Как сообщило Министерство обороны Украины, рашисты минировали дома, объекты домашнего хозяйства и даже тела погибших.