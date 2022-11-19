Міни, “пелюстки” та розтяжки: у Міноборони показали, що залишив після себе “русский мир” у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Російські окупанти, тікаючи з правобережної Херсонщин, залишили після себе міни, розтяжки та “пелюстки”. Як інформує Міністерство оборони України, рашисти мінували будинки, об’єкти домашнього господарства й навіть тіла загиблих, передає УНН.
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“Тікаючи з правобережної Херсонщини, окупанти мінували будинки, об’єкти домашнього господарства й навіть тіла загиблих. Найчастіше залишали протитанкові міни, “пелюстки” та гранатні розтяжки”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Проте наразі в Херсоні триває гуманітарне розмінування. Також правоохоронці розслідують і документують воєнні злочини російської армії.
Доповнення
На залізничний вокзал Херсона, вперше з 24 лютого, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, прибув поїзд з Києва.
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