Міни, “пелюстки” та розтяжки: у Міноборони показали, що залишив після себе “русский мир” у Херсоні

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“Тікаючи з правобережної Херсонщини, окупанти мінували будинки, об’єкти домашнього господарства й навіть тіла загиблих. Найчастіше залишали протитанкові міни, “пелюстки” та гранатні розтяжки”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Проте наразі в Херсоні триває гуманітарне розмінування. Також правоохоронці розслідують і документують воєнні злочини російської армії.

Доповнення

На залізничний вокзал Херсона, вперше з 24 лютого, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, прибув поїзд з Києва.

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