Вперше з 24 лютого до Херсона прибув поїзд. Його зустрічали оплесками та вигуками "Слава Україні!"

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Як пишуть Телеграм-канали, поїзд їхав з двома вагонами спереду на випадок наїзду на міну, повільно, а тепловоз був захищений металевими пластинами.

Поїзд прийшли зустрічати десятки людей із блакитно-жовтими прапорами. Коли перші вагони почали наближатись до перону - люди скандували - "Слава Україні - Героям Слава!".

У нещодавно деокупованому Херсоні з 18 листопада запрацювали мобільні пункти обігріву, які отримали назву "Пункти незламності".



11 листопада Херсон повернулося під контроль України.

14 листопада в Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був Президент Володимир Зеленський.

У деокупованому Херсоні відновили роботу оператора Vodafone.