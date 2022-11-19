Вперше з 24 лютого до Херсона прибув поїзд. Його зустрічали оплесками та вигуками "Слава Україні!"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. На залізничний вокзал Херсона, вперше з 24 лютого, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, прибув поїзд з Києва. У соцмережах опублікували відео прибуття, передає УНН.
Деталі
Як пишуть Телеграм-канали, поїзд їхав з двома вагонами спереду на випадок наїзду на міну, повільно, а тепловоз був захищений металевими пластинами.
Поїзд прийшли зустрічати десятки людей із блакитно-жовтими прапорами. Коли перші вагони почали наближатись до перону - люди скандували - "Слава Україні - Героям Слава!".
У нещодавно деокупованому Херсоні з 18 листопада запрацювали мобільні пункти обігріву, які отримали назву "Пункти незламності".
11 листопада Херсон повернулося під контроль України.
14 листопада в Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був Президент Володимир Зеленський.
У деокупованому Херсоні відновили роботу оператора Vodafone.