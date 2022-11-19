Впервые с 24 февраля в Херсон прибыл поезд. Его встречали аплодисментами и криками "Слава Украине!"

Детали

Как пишут телеграммы-каналы, поезд ехал с двумя вагонами спереди на случай наезда на мину, медленно, а тепловоз был защищен металлическими пластинами.

Поезд пришли встречать десятки людей с сине-желтыми флагами. Когда первые вагоны начали приближаться к перрону – люди скандировали – "Слава Украине – Героям Слава!".

Добавим

В недавно деоккупированном Херсоне с 18 ноября заработали мобильные пункты обогрева, получившие название "Пункты несокрушимости".



11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины.

14 ноября в Херсоне официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии находился Президент Владимир Зеленский.

В деоккупированном Херсоне возобновили работу оператора Vodafone.