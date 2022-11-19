Впервые с 24 февраля в Херсон прибыл поезд. Его встречали аплодисментами и криками "Слава Украине!"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. На железнодорожный вокзал Херсона, впервые с 24 февраля, после полномасштабного вторжения россии в Украину, прибыл поезд из Киева. В соцсетях опубликовали видео прибытие, передает УНН.
Детали
Как пишут телеграммы-каналы, поезд ехал с двумя вагонами спереди на случай наезда на мину, медленно, а тепловоз был защищен металлическими пластинами.
Поезд пришли встречать десятки людей с сине-желтыми флагами. Когда первые вагоны начали приближаться к перрону – люди скандировали – "Слава Украине – Героям Слава!".
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