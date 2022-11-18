"Пункти незламності": у Херсоні запрацювали мобільні пункти обігріву

Деталі

За словами Тимошенка, це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом. Проєкт реалізовано спільно з ДСНС та Херсонською ОВА. Такі пункти з'являтимуться по всьому місту та області.

Цитата

"Це дуже важливо, адже в місті досі немає світла. Найголовніше - відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня", - написав він в Telegram.

Доповнення

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, 11 листопада Херсон повернувся під контроль України.

14 листопада в Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був Президент Володимир Зеленський.

У деокупованому Херсоні відновили роботу оператора Vodafone.