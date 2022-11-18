"Пункти незламності": у Херсоні запрацювали мобільні пункти обігріву
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У нещодавно деокупованому Херсоні з 18 листопада запрацювали мобільні пункти обігріву, які отримали назву "Пункти незламності". Про це повідомив заступник Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.
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За словами Тимошенка, це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом. Проєкт реалізовано спільно з ДСНС та Херсонською ОВА. Такі пункти з'являтимуться по всьому місту та області.
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"Це дуже важливо, адже в місті досі немає світла. Найголовніше - відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня", - написав він в Telegram.
Доповнення
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, 11 листопада Херсон повернувся під контроль України.
14 листопада в Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був Президент Володимир Зеленський.
У деокупованому Херсоні відновили роботу оператора Vodafone.