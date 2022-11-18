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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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"Пункти незламності": у Херсоні запрацювали мобільні пункти обігріву

"Пункти незламності": у Херсоні запрацювали мобільні пункти обігріву

Київ • УНН

 • 422393 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У нещодавно деокупованому Херсоні з 18 листопада запрацювали мобільні пункти обігріву, які отримали назву "Пункти незламності". Про це повідомив заступник Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.

Деталі

За словами Тимошенка, це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом. Проєкт реалізовано спільно з ДСНС та Херсонською ОВА. Такі пункти з'являтимуться по всьому місту та області.

Цитата

"Це дуже важливо, адже в місті досі немає світла. Найголовніше - відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня", - написав він в Telegram

Доповнення

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, 11 листопада Херсон повернувся під контроль України. 

14 листопада в Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був Президент Володимир Зеленський.

У деокупованому Херсоні відновили роботу оператора Vodafone.

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