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"Пункты несокрушимости": в Херсоне заработали мобильные пункты обогрева

"Пункты несокрушимости": в Херсоне заработали мобильные пункты обогрева

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В недавно деоккупированном Херсоне с 18 ноября заработали мобильные пункты обогрева, получившие название "Пункты несокрушимости". Об этом сообщил заместитель Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Детали 

По словам Тимошенко, это специально оборудованные палатки, где можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефон, воспользоваться Интернетом. Проект реализовано совместно с ГСЧС и Херсонской ОВА. Такие пункты будут появляться по всему городу и области.

Цитата

"Это очень важно, ведь в городе до сих пор нет света. Самое главное - возобновить электроснабжение. Надеемся, это удастся сделать до конца этой недели", – написал он в Telegram

Дополнение

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины. 

14 ноября в Херсоне официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии был президент Владимир Зеленский.

В деоккупированном Херсоне возобновили работу оператора Vodafonе.

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