"Пункты несокрушимости": в Херсоне заработали мобильные пункты обогрева
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В недавно деоккупированном Херсоне с 18 ноября заработали мобильные пункты обогрева, получившие название "Пункты несокрушимости". Об этом сообщил заместитель Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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По словам Тимошенко, это специально оборудованные палатки, где можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефон, воспользоваться Интернетом. Проект реализовано совместно с ГСЧС и Херсонской ОВА. Такие пункты будут появляться по всему городу и области.
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"Это очень важно, ведь в городе до сих пор нет света. Самое главное - возобновить электроснабжение. Надеемся, это удастся сделать до конца этой недели", – написал он в Telegram.
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По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины.
14 ноября в Херсоне официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии был президент Владимир Зеленский.
В деоккупированном Херсоне возобновили работу оператора Vodafonе.