"Пункты несокрушимости": в Херсоне заработали мобильные пункты обогрева

Детали

По словам Тимошенко, это специально оборудованные палатки, где можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефон, воспользоваться Интернетом. Проект реализовано совместно с ГСЧС и Херсонской ОВА. Такие пункты будут появляться по всему городу и области.

Цитата

"Это очень важно, ведь в городе до сих пор нет света. Самое главное - возобновить электроснабжение. Надеемся, это удастся сделать до конца этой недели", – написал он в Telegram.

Дополнение

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины.

14 ноября в Херсоне официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии был президент Владимир Зеленский.

В деоккупированном Херсоне возобновили работу оператора Vodafonе.