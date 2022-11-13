У Херсоні відновили мобільний зв'язок Vodafonе
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У деокупованому Херсоні відновили роботу оператора Vodafonе. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Vodafone.
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"Включили Херсон! Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже "нову" мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність. Користуйтеся, будь ласка, дорогі українці", - пише Vodafonе.
Додамо
В центрі Херсону вже працює LTE від українського мобільного оператора Київстар.