У Херсоні відновили мобільний зв'язок Vodafonе

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"Включили Херсон! Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже "нову" мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність. Користуйтеся, будь ласка, дорогі українці", - пише Vodafonе.

Додамо

В центрі Херсону вже працює LTE від українського мобільного оператора Київстар.