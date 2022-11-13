В Херсоне возобновили мобильную связь Vodafonе

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"Включили Херсон! Невероятно, но менее чем за 18 часов наши технари построили почти "новую" сеть для города. Базовые станции в эфире и работают на полную мощность. Пользуйтесь, пожалуйста, дорогие украинцы", - пишет Vodafonе.

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В центре Херсона уже работает LTE от украинского мобильного оператора Киевстар.