В Херсоні відновлено мобільний зв’язок

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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. В центрі Херсону вже працює LTE від українського мобільного оператора Київстар. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

«Херсон вже з мобільним зв‘язком! В центрі міста на площі біля ОДА вже працює LTE від Київстар. Працюємо далі!», – повідомив Тимошенко.

Нагадаємо

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав жителів області не збиратися натовпом, адже тривають роботи по розмінуванню території. Завтра відбуватиметься розмінування центру Херсона.

Українські Національні Новини

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