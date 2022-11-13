В Херсоні відновлено мобільний зв’язок

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«Херсон вже з мобільним зв‘язком! В центрі міста на площі біля ОДА вже працює LTE від Київстар. Працюємо далі!», – повідомив Тимошенко.

Нагадаємо

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав жителів області не збиратися натовпом, адже тривають роботи по розмінуванню території. Завтра відбуватиметься розмінування центру Херсона.