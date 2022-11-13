В Херсоне восстановлена мобильная связь

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«Херсон уже с мобильной связью! В центре города на площади возле ОВА уже работает LTE от Киевстара. Работаем дальше!», – сообщил Тимошенко.

Напомним

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей области не собираться толпой, ведь продолжаются работы по разминированию территории. Завтра пройдет разминирование центра Херсона.