В Херсоне восстановлена мобильная связь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В центре Херсона уже работает LTE от украинского мобильного оператора Киевстар. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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«Херсон уже с мобильной связью! В центре города на площади возле ОВА уже работает LTE от Киевстара. Работаем дальше!», – сообщил Тимошенко.
Напомним
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей области не собираться толпой, ведь продолжаются работы по разминированию территории. Завтра пройдет разминирование центра Херсона.