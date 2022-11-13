Жителів Херсонщини закликали не збиратися натовпом, йде розмінування територій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопад. УНН. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав жителів області не збиратися натовпом, адже тривають роботи по розмінуванню території. Завтра відбуватиметься розмінування центру Херсона. Про це інформує УНН.
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«Вже другий день поспіль відбувається святкування визволення Херсонщини, люди виходять на площі з українськими прапорами, радіють, дякують ЗСУ. Але хочу застерегти. Зараз ведуться розмінувальні роботи. Ворог замінував майже все. Я дуже вас прошу, не треба збиратися в людних місцях. Більше того, завтра, 14 листопада, будуть проводитися розмінувальні роботи в центрі міста. Тому прошу не заїжджати в центральну частину міста», – повідомив Янушевич.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. Всюди на звільненій території багато роботи у вибухотехніків, вже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів.