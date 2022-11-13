Жителів Херсонщини закликали не збиратися натовпом, йде розмінування територій

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«Вже другий день поспіль відбувається святкування визволення Херсонщини, люди виходять на площі з українськими прапорами, радіють, дякують ЗСУ. Але хочу застерегти. Зараз ведуться розмінувальні роботи. Ворог замінував майже все. Я дуже вас прошу, не треба збиратися в людних місцях. Більше того, завтра, 14 листопада, будуть проводитися розмінувальні роботи в центрі міста. Тому прошу не заїжджати в центральну частину міста», – повідомив Янушевич.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. Всюди на звільненій території багато роботи у вибухотехніків, вже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів.



