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Українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини - Зеленський

Українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини - Зеленський

Київ • УНН

 • 294427 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

Цитата

"Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи. Всюди на звільненій території дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Уже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися", - повідомив Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики… У рашистів усюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але ми все відновимо. Повірте. Хоч для цього потрібен час, однак усім вже зрозуміло – результат буде наш, український.

"Дуже важливо зараз сказати всім херсонцям, щоб вони були обережними й не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети. Будь ласка, якщо у вас є зв’язок з містянами, обов’язково перекажіть їм це. У Херсоні працюють десять груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи сил оборони. Сьогодні один із наших саперів, на жаль, зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Тому, будь ласка, шановні херсонці, будьте самі обережними та повідомляйте працівникам поліції або рятувальникам про всі підозрілі предмети, які ви бачите. Те саме стосується й мешканців інших населених пунктів на звільненій території. Будь ласка, дбайте про безпеку. Це дуже важливо", - резюмував Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прийдемо на Донбас та у Крим: Зеленський запевнив, що українські сили не залишать в окупації жодного села чи міста

Доповнення

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".

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