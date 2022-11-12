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Прийдемо на Донбас та у Крим: Зеленський запевнив, що українські сили не залишать в окупації жодного села чи міста

Прийдемо на Донбас та у Крим: Зеленський запевнив, що українські сили не залишать в окупації жодного села чи міста

Київ • УНН

 • 291197 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українські сили не залишать жодного села чи міста в окупації і прийдуть на Донбас та у Крим, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. І ми ще побачимо багато таких зустрічей. У тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забуваємо, нікого не залишимо.

Буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо і до всіх наших міст і сіл Донбасу. Обов’язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення", - зазначив Зеленський у відеозверненні.

Додамо

Президент також подякував всім, хто воює і працює заради української перемоги.

"Дякую всім у світі, хто нам допомагає! Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!" - резюмував він.

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Доповнення

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".

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