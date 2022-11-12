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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Відео: бабуся на колінах зустрічала онука, який звільняв Херсон

Відео: бабуся на колінах зустрічала онука, який звільняв Херсон

Київ • УНН

 • 4160999 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram оприлюднив щемливе відео, як бабуся на колінах зустрічала онука, який звільняв Херсон, передає УНН.

Цитата

"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", - написав Соболевський.

Доповнення

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".

Українські Національні Новини

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