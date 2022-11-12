Відео: бабуся на колінах зустрічала онука, який звільняв Херсон

Цитата

"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", - написав Соболевський.

Доповнення

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".