Відео: бабуся на колінах зустрічала онука, який звільняв Херсон
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram оприлюднив щемливе відео, як бабуся на колінах зустрічала онука, який звільняв Херсон, передає УНН.
Цитата
"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", - написав Соболевський.
Доповнення
11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".